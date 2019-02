Advocaten in voetbaldossier willen spijtoptantenregeling laten vernietigen SPS

14 februari 2019

07u22

Bron: VRT NWS 3 Twee advocaten van verdachten in het voetbaldossier vragen aan het Grondwettelijk Hof om de wet op de spijtoptanten -waardoor verdachten een deal kunnen sluiten met het gerecht in ruil voor strafvermindering- te vernietigen. Dat zegt VRT NWS. Als ze gelijk krijgen, kan dat betekenen dat de verklaringen van spijtoptant Dejan Veljkovic niet gebruikt mogen worden in het onderzoek.

Advocaat Frank Scheerlinck (die Nedzad T., een Cypriotisch voetbalmakelaar verdedigt) en zijn collega Joris Van Cauter (die optreedt voor Thierry Steemans, financieel directeur bij KV Mechelen) startten op de valreep een procedure voor het Grondwettelijk Hof. Op donderdag 7 februari, de laatste dag van de wettelijke termijn, stuurden ze hun verzoekschrift naar het Grondwettelijk Hof. Dat Hof liet inmiddels weten de vraag te hebben ontvangen. Het Grondwettelijk Hof is bevoegd om wetten te toetsen aan de grondwet.

Scheerlinck vraagt de wet te vernietigen op basis van acht argumenten. Het komt er op neer dat volgens hem de wet op de spijtoptanten in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. Ze zou er immers voor zorgen dat niet alle verdachten in dit proces dezelfde mogelijkheden hebben om zich te verdedigen.



Een uitspraak van het Grondwettelijk Hof kan maandenlang op zich laten wachten.

“Geen spuug- en plakwerk”

Ontslagnemend minister van Justitie Koen Geens (CD&V) zou het “betreuren” indien het Grondwettelijk Hof de regeling zou vernietigen. Volgens hem is er hard aan de wetgeving gewerkt. “Dit is geen spuug- en plakwerk”, zo zei Geens in De Ochtend. Volgens de CD&V-minister zit de regeling goed in elkaar, maar is het afwachten hoe het Grondwettelijk Hof oordeelt. Hij hoopt alvast dat de lopende onderzoeken niet worden aangetast.