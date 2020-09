Advocaten ‘duivelskoppel’: “Gerecht speelde cruciaal bewijsmateriaal kwijt” Bjorn Maeckelbergh

10 september 2020

11u04 8 Volgens de advocaten van Jean-Claude Lacote (54) tijdens de inleidende zitting voor het assisenproces tegen het ‘duivelskoppel’, is het gerecht bewijsmateriaal kwijtgespeeld in het moordonderzoek. Onder andere de kogels waarmee de Britse zakenman Marcus Mitchell (44) werd doodgeschoten zijn volgens hen onvindbaar. Advocaten Filip De Reuse en Bram Casier klagen ook aan dat tapes met verhoren die Hilde Van Acker (56) stiekem opnam tijdens haar ondervragingen verdwenen zijn. Het openbaar ministerie lacht de aanklacht enigszins weg. “We zijn geen containerpark.”



Donderdagochtend stond in Brugge een preliminaire zitting op de agenda. In principe een formaliteit, waarbij de focus ligt op de procedure en de lijsten met de op te roepen getuigen. Maar de advocaten van Jean-Claude Lacote zien een probleem. “Cruciale stukken die in beslag genomen werden in het kader van het onderzoek zijn verdwenen”, zeggen De Reuse en Casier. Openbaar aanklager Yves Segaert Vandenbussche noemde zich over de ontbrekende munitie verbaasd: “Die kogels liggen al bijna 24 jaar op het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC). Netjes en veilig opgeborgen”, antwoordde hij. De raadsmannen van Lacote moeten daar ’ns mee lachen. Groen. Want volgens hen blijkt dat niet uit het dossier. “Uit een brief van het NICC blijkt dat ze die kogels na onderzoek terugstuurden naar Brugge, naar de griffie. Het probleem blijft hetzelfde: waar zijn die kogels? Op de griffie vinden ze die niet.” Over de stiekem opgenomen verhoren deed Vandenbussche enigszins lacherig: “Die rugzak met opnameapparatuur werd niet in het moordonderzoek zelf in beslag genomen, maar in een nevendossier. Omdat die feiten zijn verjaard, werd dat dossier in 2015 vernietigd. De rugzak met apparatuur in 2018.” Het hof spreekt zich op 24 september uit over de kwestie.

Het was overigens de eerste keer dat het ‘duivelskoppel’ Jean-Claude Lacote en Hilde Vanacker in het openbaar te zien was, sinds hun uitlevering door Abidjan. Ze volgden de zitting aandachtig, Lacote - die Frans spreekt - had een tolk naast zich. Nog eens daarnaast zat Vanacker - van wie bekend is dat ze kanker heeft. Ze heeft intussen terug grijs, krullend haar.

Ze worden ervan verdacht in 1996 een Britse zakenman te hebben vermoord in de duinen van De Haan. Eind 2011 werden ze voor die moord allebei tot levenslang veroordeeld. Ze waren afwezig op hun proces. Eind vorig jaar bleek dat ze onder een valse naam in Ivoorkust woonden. Zij onder een volledig fictieve naam. Hij onder de naam van zijn overleden broer. Vanacker en Lacote krijgen in november een nieuw assisenproces.

