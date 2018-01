Advocate van dader vluchtmisdrijf Schaarbeek: "Hij stond geseind, maar was daar niet van op de hoogte" ADN

12u55

Bron: Belga 4 Dieter Nijs I.K., de 23-jarige man die zondag opgepakt werd na het ongeval met vluchtmisdrijf in Schaarbeek, blijft nog minstens een maand in de cel. Dat heeft de Brusselse raadkamer vandaag beslist. Zijn advocate, meester Nathalie Gallant, had ook niet om zijn vrijlating gevraagd. "Het klopt dat mijn cliënt geseind stond omwille van een eerdere veroordeling maar hij was daar niet van op de hoogte", aldus de strafpleiter. "Het gaat om een tragisch ongeval, hij was niet op de vlucht voor een politiecontrole."

Het ongeval gebeurde zondag omstreeks 15.15 uur op de hoek van de Madeliefjeslaan en de Azalealaan in Schaarbeek, vlakbij het Josaphatpark. Daar reed de 23-jarige I.K. een 5-jarig meisje en haar vader aan.

"Volgens mijn cliënt, die heeft toegegeven dat hij achter het stuur van de wagen zat, is hij in die scherpe bocht de controle over het stuur verloren", zegt meester Gallant. "Verschillende getuigen bevestigen ook dat de wagen plots van de baan is gegaan. Van overdreven snelheid was zelfs geen sprake. Het gaat om een tragisch ongeval dat nog veel erger had kunnen aflopen maar mijn cliënt was dus niet op de vlucht voor een politiecontrole."

Die enkelband was defect geraakt en losgekomen en mijn cliënt had die uitgedaan. Hij had daarvan wel de betrokken autoriteiten verwittigd.

Enkelband

Wel klopt het dat I.K. een enkelband had gekregen na een veroordeling voor een verkeersovertreding en dat hij die niet langer droeg, aldus de advocate: "Hij was in juni veroordeeld tot een celstraf van 15 maanden voor kwaadwillige belemmering van het verkeer, nadat hij met een scooter had willen ontsnappen aan een politiecontrole, en zat die straf uit met een enkelband. Die enkelband was defect geraakt en losgekomen en mijn cliënt had die uitgedaan. Hij had daarvan wel de betrokken autoriteiten verwittigd."

Tevens stond de man geseind, al was hij daar volgens meester Gallant niet van op de hoogte. "Hij had in 2014 een werkstraf gekregen voor andere feiten, die hij niet volledig had afgewerkt. Die werkstraf was intussen omgezet in een celstraf van twee jaar en daarvoor stond hij geseind. Hij heeft dat pas zondag gehoord, na zijn arrestatie."

I.K. zat op het moment van het ongeval niet alleen in de wagen maar zijn passagier is nog niet opgepakt. "Hij heeft daarover ook nog geen verklaringen afgelegd", zegt meester Gallant. "Maar aangezien mijn cliënt de bestuurder was, draagt die passagier in principe geen verantwoordelijkheid voor het ongeval."

Dieter Nijs