Advocate slachtoffers: "Excuses van De Pauw zijn een gemiste kans"

11u42

Christine Mussche, de advocate van de vrouwen die een klacht indienden bij de VRT tegen Bart De Pauw , is niet onder de indruk van zijn excuses. "Een gemiste kans", klinkt het. "Hij blijft alles minimaliseren."

De Pauw excuseerde zich gisterenavond via zijn advocaat. "Ik ben tot inzicht gekomen dat mijn speelse of flirterige manier van omgaan niet door iedereen gesmaakt wordt. Ik wil mij via deze weg dan ook bij iedereen excuseren die zich door mij geïntimideerd zou hebben gevoeld", liet hij weten.

Mussche vindt het maar een halfslachtige poging. "Dit is een gemiste kans", zegt ze aan de VRT. "Dat hij tot inzicht is gekomen, is op zich een goede zaak. Maar jammer genoeg begint hij verder in de tekst opnieuw de zaken te minimaliseren. Hij heeft het over flirterige en speelse sms'en en insinueert dat de vrouwen hem verkeerd hebben begrepen. Dat is jammer, want zo schuift De Pauw het opnieuw in de schoenen van de vrouwen, alsof zij de sms'en fout hebben aangevoeld. Hij zou beter gewoon excuses aanbieden zonder de feiten te minimaliseren en de verantwoordelijkheid te verleggen."

Ze benadrukt dat de sms'en niet onschuldig zijn. "Ze werden verstuurd vanuit een machtspositie, waardoor de vrouwen er in sommige gevallen niet op durfden reageren." Er zouden intussen al meer dan tien vrouwen contact hebben opgenomen met klachten over seksuele intimidatie.

