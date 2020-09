Advocate Nadine Maes (46) over dat ene horrorproces: “Bij het bekijken van de beelden ben ik naar buiten gevlucht”

“Het valt me op dat daders in zedenzaken vaak liever een vrouwelijke advocaat hebben.” Slachtoffer of zware crimineel, assisenadvocaat Nadine Maes gaat voor elke cliënt tot het uiterste. Zo verdedigde ze in haar carrière al de ouders van twee baby’s die gewond raakten tijdens de raid van Kim De Gelder en zorgde ze er mee voor dat Joachim Van Hecke een celstraf van 30 jaar kreeg voor het doodmartelen van zijn stiefzoontje Stefke. Voor onze reeks ‘ Vrouwe Justitia ’ blikt ze terug op enkele ophefmakende zaken uit haar loopbaan. “Iedereen heeft recht op verdediging. Ook pedofielen.”