Advocate kippenbedrijf Wingene: "Ten vroegste vanavond beslissing" EP

14u51

Bron: Belga 6 RV / Animal Rights Animal Rights kaart in een campagnefilmpje de mishandeling van legkippen bij het bedrijf Pyfferoen aan. Ten vroegste vanavond zal er een beslissing genomen worden over het kippenbedrijf in Wingene dat gisteren in opspraak kwam na een filmpje van dierenrechtenorganisatie Animal Rights. Dat is toch de verwachting van de advocate van het familiebedrijf Pyfferoen.

De advocate van het kippenbedrijf Pyfferoen in Wingene zit samen met de zaakvoerders om de situatie te bespreken. Omstreeks 14 uur is ze aangekomen, kort nadat de inspectiediensten zijn vertrokken. De zaakvoerders wachten nu het verslag af.

Volgens de advocate is de inspectie in alle sereniteit, maar vooral grondig verlopen. De inspectie vatte rond 8.00 uur dinsdagochtend aan, met een zestal inspecteurs, en werd afgerond rond 13.30 uur, na een onderhoud met de zaakvoerders in Wingene.

Ruimer beeld

Advocate Sofie Bollaert benadrukt dat de context overdag een heel ander licht werpt op de feiten dan de beelden van Animal Rights. "Er zal een ruimer beeld geschetst worden, dat ook objectief is. Bovendien zit je met de inspectie van vorig jaar. Op basis daarvan kan er een vergelijking worden gemaakt."

Op de beelden is ook te zien dat de activisten enkele kippen meenemen, maar of er een klacht volgt voor inbraak en/of diefstal is vooralsnog onduidelijk. Daar wil de advocate nog geen standpunt over innemen.

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) zal op basis van het inspectieverslag een beslissing nemen. Bij eerdere undercoverbeelden van Animal Rights, in een varkensslachterij in Tielt en een runderslachterij in Izegem, besloot hij de bedrijven tijdelijk te sluiten en maatregelen op te leggen.

RV / Animal Rights Screenshots campagnefilmpje Animal Rights tegen de mishandeling van legkippen bij het bedrijf Pyfferoen

"Niet representatief"

"We zijn ervan overtuigd dat de getoonde beelden en huisvesting niet als representatief voor de gehele Vlaamse leghennensector mogen worden beschouwd." Dat zegt de organisatie van Vlaams bedrijfspluimvee- en konijnenhouders vandaag. "Zeker 95 procent van de pluimveehouders doet het wel degelijk zoals het moet en gaat correct om met dieren."

Batterijkooien verboden

De koepel, die reageert op de beelden die dierenrechtenorganisatie Animal Rights draaide op een kippenbedrijf in Wingene, verwijst naar de normen en voorschriften waaraan pluimveehouders moeten voldoen om hun eieren als scharrel-, verrijkte kooi-, bio- of vrije-uitloopeieren te mogen bestempelen. Sinds 2012 zijn de kleine, batterijkooien verboden in ons land. Bij scharrelbedrijven kunnen de dieren vrij rondlopen in de stal, bij vrije uitloop en bio kunnen de dieren ook buiten lopen.

Het bedrijf in Wingene "volgt die voorschriften duidelijk niet, wat aanleiding geeft tot de vertoonde, schrijnende beelden", stelt de koepelorganisatie. Ze betreurt dat de beelden "zorgen voor een smet op de gehele leghennensector", waardoor ook de correcte bedrijven gestraft worden.

Bedenkingen

De organisatie heeft voorts enkele bedenkingen bij de getoonde beelden, zonder ze te willen goedpraten. "De leghennen die worden getoond op de beelden zijn wit en produceren dus witte eieren, maar het filmpje laat de consument geloven dat de bruine scharreleieren in het Lidl-winkelrek afkomstig zouden kunnen zijn van deze kippen, wat dus niet mogelijk is", klinkt het.

Ook de overheid heeft volgens de koepelorganisatie gefaald. "Er wordt immers gezegd dat het bedrijf reeds eerder in gebreke was gesteld, maar blijkbaar vond er nadien geen nieuwe inspectie plaats", merkt ze op.