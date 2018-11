Advocaat wil Rudi Vranckx laten getuigen in nieuw kort geding over kinderen van IS-strijders HA

21 november 2018

13u00

Bron: Belga 2 Voor de Brusselse kortgedingrechter is deze voormiddag het nieuwe kort geding ingeleid dat meester Walter Damen heeft ingesteld tegen de Belgische staat. Meester Damen is de raadsman van Tatiana Wielandt (26) en Bouchra Abouallal (25) uit Borgerhout die met hun kinderen in het Syrische kamp Al-Hol vastzitten. Hij wil met het kort geding de Belgische staat dwingen de kinderen actief te repatriëren.

Damen wil VRT-journalist Rudi Vranckx, Heidi De Pauw (Child Focus) en kinder­psycholoog Gerrit Loots (VUB) als getuigen laten oproepen. Zij hebben het kamp vorige maand bezocht en kunnen beschrijven hoe de kinderen eraan toe zijn. Dat zou de rechtbank duidelijk moeten maken in welk gevaar de kinderen verkeren.

De kortgedingrechter besloot echter om die getuigen voorlopig niet te verhoren op de zitting. Volgens de rechter is niet duidelijk dat hun mondeling verhoor enige meerwaarde zou bieden, aangezien de drie ook hun bevindingen op papier hebben gezet.



Bovendien wil de rechtbank eerst uitmaken of ons land nu wel rechtsmacht heeft in Syrië.



Een vorig kort geding werd tot in beroep afgewezen omdat de rechters oordeelden dat België geen rechtsmacht heeft in het door oorlog verscheurde land, en dat België niet verplicht kan worden om de kinderen uit Syrië te repatriëren.

De pleidooien in het kort geding zullen op 19 december plaatsvinden.