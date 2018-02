Advocaat vraagt opschortende straf voor relschopper (19) "omdat hij binnenkort profcontract tekent bij Belgische club" FT

16 februari 2018

11u14

Bron: Belga 5 Een jongeman riskeert een celstraf van 40 maanden voor zijn betrokkenheid bij de rellen van 25 november vorig jaar in Brussel. De 19-jarige B.M. vernielde toen de toegangspoortjes van een winkel, sloeg met een ijzeren staaf op een politiecombi en viel voorbijgangers aan.

De rellen die dag in Brussel, ontstonden rond 16 uur na een betoging van 'Africa Liberation' op het Poelaertplein. Een dertigtal jongeren trok toen richting Louizalaan. Daar brachten ze massaal beschadigingen toe aan winkels en horecazaken. De relschoppers gingen toen ook richting Naamsepoort waar ze in contact kwamen met de politie. De agenten werden bekogeld en een aantal voertuigen raakten beschadigd.

De jongeman die vandaag terechtstond, had de toegangspoortjes van een winkel vernield en samen met een groep jongeren een politiecombi omsingeld. Ze hadden met een ijzeren staaf op het voorportier en de voorruit geslagen. Bovendien had B.M. samen met andere relschoppers drie voorbijgangers aangevallen. Een van hen was op de grond gewerkt en had verschillende trappen moeten incasseren.

Het parket tilde zwaar aan de feiten en eiste een celstraf van 40 maanden. B.M.'s advocaat wees erop dat de jongeman nog nooit in aanraking was gekomen met het gerecht en de feiten meteen had toegegeven.

Groepsgevoel

"Hij heeft zich laten meeslepen door het groepsgebeuren en heeft er enorm veel spijt van", klonk het. "Hij staat op het punt een profcontract te ondertekenen bij een Belgische voetbalclub en een strafrechtelijke veroordeling zou zijn toekomst kunnen hypothekeren. Daarom pleit ik voor een opschorting of een werkstraf."