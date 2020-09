Advocaat van Reuzegom-lid dat ‘peter’ van Sanda Dia zou worden: “Hij is ook een vriend verloren” AW

07 september 2020

08u37

Bron: De Ochtend 16 Johan Platteau, advocaat van Reuzegom-lid P.O. (22) en één van de advocaten die bijkomend onderzoek hebben gevraagd, pleit voor enig begrip voor zijn cliënt. “Hij is ook een vriend verloren”, zegt hij bij ‘De Ochtend’ op Radio 1. “Omdat hij zo’n vriendschap voor Sanda voelde, zou hij na de doop zelfs zijn ‘peter’ worden.”

Twee jaar na de fatale doop van studentenclub Reuzegom, die Sanda Dia (20) het leven kostte, hebben vijf partijen vorige week bijkomend onderzoek gevraagd. Daardoor werd de beslissing van de Hasseltse raadkamer voor onbepaalde tijd uitgesteld. Sven Mary, die de familie van Dia vertegenwoordigt, noemde het een vertragingsmanoeuvre. Maar daar is Platteau het niet mee eens: “We willen dat het proces goed verloopt. Maar daarvoor moeten er nog enkele dingen worden uitgeklaard”, reageert hij bij Radio 1 op zijn collega Mary.



Waarom het dan zo lang geduurd heeft voordat er bijkomend onderzoek werd gevraagd? “Ik heb het dossier niet gelezen tot ik wist dat mijn cliënt vervolgd dreigde te worden”, aldus Platteau. “Om vervolgd te worden moet er immers een strafwet overtreden zijn.” Of er volgens Platteau dan geen strafwet is overtreden door zijn cliënt? “Ik stel enkel vast dat het parket beslist heeft om achttien mensen te vervolgen. En het is niet plezant om vervolgd te worden en in onzekerheid te leven.” Per slot van rekening heeft P.O. dezelfde belangen als de nabestaanden van Sanda Dia, benadrukt advocaat Platteau.



Peter

Welke rol zijn cliënt precies heeft gespeeld bij de doop die tot de dood van Sanda leidde, wil Platteau niet zeggen: “Daartoe voel ik me nu niet geroepen. Ik oordeel ook niet, maar verdedig. Alleen zal ik dat nu niet doen, dat doe ik tijdens het proces.”



Wel verduidelijkt hij nog even dat P.O. een tamelijk hechte band had met Dia: “Ze zagen elkaar op vergaderingen van Reuzegom, maar gingen ook samen eten in het studentenrestaurant.” Daarom zou zijn cliënt peter worden van Sanda. “Maar pas na de doop”, dat is belangrijk om mee te geven volgens Platteau. Zo’n peter moet er onder meer voor zorgen dat een schacht heelhuids op zijn kot geraakt als hij te veel gedronken heeft.



“Hij is uiteraard niet blind voor het leed van de vader en moeder van Sanda Dia. Hijzelf is een goeie vriend kwijt. Dat is uiteraard minder erg dan een kind verliezen, maar het raakt hem wel. Dus ja, hij heeft begrip voor het leed van de ouders. Hij heeft veel spijt over wat er gebeurd is.” Of hij zich schuldig voelt? “Moreel voelt hij zich schuldig. Maar of hij juridisch verantwoordelijk is, dat zal een rechter moeten uitmaken.”

Klassenstrijd

Het is volgens de advocaat althans nooit de bedoeling van de studenten geweest dat het doopritueel uit de hand liep: “Maar jonge mensen kunnen roekeloos zijn. Roekeloosheid en zoeken naar grenzen is nooit goed. Het had mijn kind kunnen zijn dat slachtoffer werd van zo'n doop. Maar het had evengoed mijn kind kunnen zijn dat gewoon deelnam aan een doop", maakt Platteau zich de bedenking. De advocaat vindt het dan ook vreselijk en onjuist dat Reuzegom continu een elitair clubje wordt genoemd - de leden zouden allemaal rijkeluiszoontjes zijn met invloedrijke ouders: “Ik vrees dat men er een klassenstrijd van wil maken.” Onterecht volgens Platteau: “Ze moeten nu met achttien verantwoording afleggen, dus ze worden niet gespaard.”

