Advocaat van prins Laurent hekelt nieuwe directeur van Nationale Bank: “Vanackere mogelijk betrokken bij verdwenen 5 miljard” AW

01 november 2018

17u54

Bron: Belga De regering wil Steven Vanackere benoemen tot directeur van de Nationale Bank, terwijl het nog onduidelijk is of Vanackere, als toenmalig minister van Financiën, betrokken was bij het wanbeheer van de bevroren tegoeden van Libië tijdens de burgeroorlog.

Dat zegt meester Laurent Arnauts. De advocaat van prins Laurent, die uit eigen naam spreekt als specialist in bank- en financieel recht, drukt zijn ongerustheid uit.



Vijf verdwenen miljard

In 2011 werd op vraag van de Verenigde Naties ongeveer veertien miljard euro aan fondsen van het regime van Moammar Kadhafi bevroren. De VN wilden zo vermijden dat de gelden aangewend zouden worden voor het financieren van de burgeroorlog of voor terroristische acties. Het grootste deel van de iets meer dan veertien miljard euro wordt beheerd door fondsenbeheerder Euroclear in Brussel. De intresten en dividenden op het geld zouden echter niet bevroren zijn geweest, en tussen 2013 en 2017 zou zo tot vijf miljard euro van de rekeningen verdwenen zijn.

"Steven Vanackere was van tussen 2011 en 2013 minister van Financiën, en dus bevoegd voor het toezicht op de bij Euroclear bevroren fondsen, wanneer die enorme bedragen door Euroclear werden vrijgegeven", benadrukt Arnauts. Bovendien is de Nationale Bank bevoegd voor het toezicht op de compensatiesystemen, waaronder Euroclear, zegt de advocaat.

Niet naleven van sanctieregeling

Arnauts herinnert er in zijn mededeling nog aan dat in een VN-rapport, dat op 5 september aan de VN-Veiligheidsraad werd gericht, staat dat België de sanctieregeling niet heeft nageleefd. Ons land heeft namelijk toegestaan dat niet nader geïdentificeerde personen vrij mochten beschikken over die intresten en dividenden, "hetgeen de sanctie nagenoeg volledig uitholde".