Advocaat van Dutroux pleit in open brief voor afschaffing van levenslange gevangenisstraf: “Steriele foltering”



26 december 2019

Bron: La Meuse 40 “Dutroux is geen monster. Hij heeft spijt”, dixit Bruno Dayez, de advocaat van Marc Dutroux. Onder meer voor zulke opvallende uitspraken werd Dayez door de Waalse krant La Meuse uitgeroepen tot één van de opmerkelijkste personen van 2019. Voor de gelegenheid schreef hij een open brief waarin hij pleit voor het afschaffen van de levenslange gevangenisstraf.

“De vrijlating van de heer Dutroux is voor mij vooral van symbolisch belang”, zo steekt de advocaat van wal. De vrijlating van Marc Dutroux zou volgens hem meteen synoniem staan voor het afschaffen van de levenslange gevangenisstraf: “Net zoals de zaak-Patrick Henry (een Franse kindermoordenaar die in 1977 aan de guillotine ontsnapte, n.v.d.r.) leidde tot de afschaffing van de doodstraf in Frankrijk, zou zijn vrijlating moeten resulteren in de afschaffing van de levenslange gevangenisstraf.”

Vervolgens wijst Dayez op de “absurditeit van het Belgische gevangeniswezen”. Hij stelt dat onze gevangenissen de situatie verergeren zonder de problemen met de publieke veiligheid daadwerkelijk op te lossen. Levenslange opsluiting is met andere woorden weglopen van de problemen – die gewoon blijven bestaan.

“Voor sommigen is het misschien een terechte straf”, zo spreekt hij over de levenslange gevangenisstraf van zijn cliënt. “Maar ik beschouw het eerder als een steriele foltering. Het leidt tot niets goeds, behalve de sadistische genoegdoening te weten dat hij lijdt.”

Psychiatrisch rapport

Bruno Dayez wil Dutroux tegen 2021 voorwaardelijk vrij krijgen en daarvoor is een gunstig psychiatrisch rapport essentieel. In oktober werden er drie nieuwe psychiaters aangesteld door de strafuitvoeringsrechtbank. Ze krijgen een halfjaar de tijd om een nieuw rapport op te stellen over de geestestoestand van Marc Dutroux.

Dayez geeft evenwel toe dat de kans klein is dat Dutroux ooit vrijgelaten zal worden. “De rechters van de strafuitvoeringsrechtbank zouden opmerkelijke moed aan de dag moeten leggen om in te gaan tegen een overgrote meerderheid”, aldus Dayez.