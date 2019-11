Advocaat van Bo Coolsaet: “Rechters zitten in kamp van believers” PLA

26 november 2019

13u30

Bron: Eigen berichtgeving 0 Advocaat Kris Luyckx die Bo Coolsaet verdedigt, haalt na de veroordeling van zijn 80-jarige cliënt zwaar uit naar de rechters. Vlaanderens bekendste uroloog is deze voormiddag veroordeeld tot vier jaar cel waarvan de helft effectief wegens de verkrachting en aanranding van een minderjarige patiënte. Coolsaet gaat in beroep.

“Dit is een zwart/wit-dossier. Je hebt believers en non-believers. De Antwerpse procureur hechtte het meeste geloof aan het rapport van de psychiater. Er was geen sprake van verkrachting maar het slachtoffer had de behandeling door Coolsaet wel verward met een seksuele gewaarwording. Dat was volgens de psychiater te verklaren omdat het meisje volop in haar puberale seksuele ontwikkeling was. Het parket zat dus in het kamp van de ‘non-believers.’



De rechters daarentegen sluiten zich aan bij het kamp van de ‘believers.’ Voor hen wegen de verslagen van de wetsdokters het meest door. Zij vinden de behandeling die dokter Coolsaet toepaste ongepast, zeker bij een minderjarig meisje.

Volgens de rechters paste dr. Coolsaet die behandeling bewust toe om zijn seksuele losten bot te vieren. Ik heb de rechters echter weinig toelichting horen geven. bij de ‘morele component’ van de zogenaamde verkrachting. Dokter Coolsaet is aangeslagen. Hij blijft erbij dat hij nooit enige seksuele intenties had bij de behandeling van het meisje. Daarom gaan wij ook in beroep.”