Advocaat Sven Mary over Reuzegommers: “Het is heel eigenaardig. Alsof niemand op het moment van die doop aanwezig was” kv

04 september 2020

21u40

Bron: VTM NIEUWS 0 De Hasseltse raadkamer zou vandaag beslissen over de eventuele doorverwijzing van achttien ex-leden van studentenvereniging Reuzegom naar de strafrechter. De voorbije dagen hebben vijf partijen echter bijkomend onderzoek gevraagd, waardoor de beslissing van de raadkamer voor onbepaalde tijd werd uitgesteld. Sven Mary, die de familie van Sanda vertegenwoordigt, spreekt van een vertragingsmanoeuvre.



Het uitstel maakt de verwerking van de dood van Dia nog moeilijker, zegt Mary. Hij wijst erop dat de familie het proces vooral wil om duidelijkheid te scheppen in de redenen voor de extreme praktijken waaraan Sanda Dia tijdens het gruwelijke, twee dagen durende doopritueel bij Reuzegom werd onderworpen. “Hier gaat het om: Waarom Sanda? En wat is er gebeurd wanneer Sanda uit de put is gehaald?”, aldus Mary.

Toch hoopt de advocaat dat de onderzoeksrechter alle eisen om bijkomend onderzoek zal inwilligen om te vermijden dat er anders een beroepsprocedure wordt aangespannen die de zaak nog langer zal rekken.

“Playstation of voetbal”

Maar staan de antwoorden op die vragen dan nog niet in het dossier? “Het is heel eigenaardig. Het is alsof op het moment van die doop niemand aanwezig was. Iedereen was wel bezig met iets anders. Ze waren met de Playstation bezig, ze waren aan het voetballen, ze zaten rond het kampvuur, ze waren een babbeltje aan het slaan... Iedereen was iets anders aan het doen dan zich te vergewissen wat er gaande was met Sanda.”

Open brief

In een open brief roept advocaat Christian Clement intussen op tot rust en sereniteit in het Reuzegom-dossier. “De slinger is inmiddels ver doorgeslagen, met bijhorende paniekreacties en aangekondigde wraakacties.”

Clement is een van de raadsleden die een verzoekschrift indiende. Hij behartigt de belangen van J. V., een van de eerstejaarsclubleden die aanwezig was bij de doop. Het jaar voordien had hij zelf aan de doop deelgenomen.

“Onwezenlijk”

“De dramatische wijze waarop Sanda Dia om het leven kwam, is onwezenlijk te noemen”, aldus de advocaat. “Het wordt terecht als onaanvaardbaar aangevoeld. Ook mijn cliënt worstelt sinds die decemberavond onafgebroken met de ondraaglijke zinloosheid van zijn overlijden. De roep om gerechtigheid en de volledige waarheid vanwege de familie en vrienden van Sanda Dia is terecht. Waarom werd het doopritueel almaar brutaler? En waarom wilden de studenten daar dan toch bij horen? De antwoorden op die twee vragen zijn van belang.”

Clement voegde er tot slot nog aan toe dat deze procedure zwaar om dragen is voor zijn cliënt en voor de rest van zijn gezin.