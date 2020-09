Advocaat Stan Van Samang: “Verspreiden van dergelijke beelden is een misdrijf, ongeacht wie slachtoffer is” BDB HLA

10 september 2020

17u25 225 Showbizz Stan Van Samang (41) heeft klacht ingediend tegen onbekenden omdat er al enkele dagen naaktfoto’s van hem en twee andere BV’s circuleren via WhatsApp en andere sociale media. Dat melden de advocaten van de zanger in een persbericht. Wie de beelden publiceert en verspreidt, riskeert een dwangsom van 10.000 euro. “Dit komt bijzonder hard aan bij Stan”, zegt advocaat Patrick Hofströsller bij VTM NIEUWS. “Hij heeft dan ook gevraagd om er zeer krachtdadig tegen op te treden.”



“Het verspreiden van dergelijke beelden is een misdrijf, ongeacht wie het slachtoffer is. Bekend of niet bekend, jong of oud, iedereen heeft het recht om op te komen tegen dergelijke inbreuken”, benadrukt meester Hofströsller bij VTM Nieuws. “De wetgever heeft hier een instrument ontwikkeld en aangereikt aan de burger om op te komen tegen dit gedrag, en dat is wat we nu ook doen", klinkt het.

Als antwoord op de klacht van de zanger, besliste de rechter vandaag meteen dat de intieme beelden en opname niet verder verspreid mogen worden. Wie dat wel nog doet, riskeert een dwangsom van 10.000 euro. De rechter heeft ook alle technologiebedrijven bevel gegeven om de foto’s van hun infrastructuur te verwijderen en ze niet meer toegankelijk te maken. De satirische en rechtse website ’t Scheldt kreeg al zo’n publicatieverbod opgelegd. Tegen de dader(s) van de verspreiding heeft Van Samang ook klacht met burgerlijke partijstelling bij de onderzoeksrechter van Brussel neergelegd.

“Gewetenloze daders”

In een persbericht waarschuwt de zanger vooral de jeugd om zeer voorzichtig om te springen met intieme beelden. Hij verontschuldigt zich ook bij alle fans voor de commotie en zegt dat hij hoopt dat slachtoffers van gelijkaardige feiten durven optreden tegen de “gewetenloze daders”. Verder is te lezen dat Van Samang zwaar geschokt is dat sommigen zijn vertrouwen grovelijk beschaamden en kennelijk uit geldgewin de privébeelden hebben verspreid, met de bedoeling hem, zijn familie en fans te schaden. Aan VRT NWS vertelde advocaat Tom Bauwens dat Stan de beelden gemaakt heeft binnen een vertrouwensrelatie en een foute inschatting gemaakt heeft.

Volgens Hofströsller is het duidelijk dat er kwaad opzet is bij de persoon of personen die de beelden hebben verspreid. “Het inzicht om schade te berokkenen of handel te kunnen drijven is doorslaggevend bij een aantal figuren die munt proberen te slaan uit wat is gebeurd”, aldus de advocaat.

Verdere commentaar over het hoe en waarom van de foto’s zullen Van Samang en z’n management niet geven.

In de val gelokt

De acteur en zanger reageert met het bericht voor het eerst op de hetze die eind vorige week ontstond nadat gretig naaktfoto’s en -filmpjes gedeeld werden van hem en twee andere BV’s via sociale media als WhatsApp en TikTok. De andere presentatoren van wie expliciet materiaal de ronde gaat, hebben nog geen klacht ingediend of gereageerd. Hoe en waarom de foto’s verspreid werden, is vooralsnog niet duidelijk. Aan hun omgeving geven de bekende Vlamingen alledrie dezelfde uitleg: ze zijn onafhankelijk van elkaar in de val gelokt.

Intussen heeft ook Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) zich fel uitgesproken over het delen van de intieme beelden via sociale media. “De foto’s en video’s behoren tot de privésfeer van deze mensen”, schrijft hij op z’n website. “Zij die de beelden verspreiden begaan een misdrijf. Het delen van dergelijke foto’s is dus strafbaar. Voor dit soort van gedrag geldt maar één woord: ongehoord. De schade kan niet overschat worden. Levens worden verwoest, relaties lopen op de klippen. Het is aan ons, als samenleving, om mensen die meewerken aan het verspreiden van dergelijke beelden en het in de hand werken van cyberpesten streng te veroordelen.”

Herbekijk hier het studiogesprek met advocaat Patrick Hofströsller:



