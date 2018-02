Advocaat schrijft boek: "Waarom Marc Dutroux vrij moet komen in 2021" FT

14 februari 2018

15u14

Bron: Sudpresse 0 Bruno Dayez, advocaat van Marc Dutroux, heeft een boek geschreven. Ongetwijfeld zal dat behoorlijk wat stof doen opwaaien, want de titel luidt: "Pourquoi libérer Dutroux?" In 120 pagina's legt de raadsman uit dat het zinloos is iemand voor het leven op te sluiten. En hij herhaalt dat hij de kindermoordenaar ten laatste in 2021 vrij wil krijgen.

Advocaat Bruno Dayez broedt al even op een plan om zijn cliënt vrij te krijgen. Toen hij in het voorjaar van 2017 de nieuwe raadsman werd van Marc Dutroux legde hij zichzelf onmiddellijk een deadline op: 2021. Dayez gelooft oprecht dat Dutroux na 25 jaar cel vervroegd vrij kan komen. Nochtans werd de man uit Marcinelle in 2004 tot levenslang veroordeeld voor de ontvoering van Laetitia Delhez en Sabine Dardenne, en de moord op An Marchal, Eefje Lambrecks, Julie Lejeune en Mélissa Russo.

Met het boek dat morgen verschijnt, wil Dayez een lans breken voor alle gedetineerden die in ons land veroordeeld zijn tot een levenslange gevangenisstraf. Zijn bekendste cliënt, Marc Dutroux, is natuurlijk een dankbaar onderwerp. Dayez hoopt dankzij diens zaak het publieke debat aan te wakkeren en zijn visie rond een 'humanisme pénal' (tevens de ondertitel van zijn boek) wijd te verspreiden. Iemand op een menselijke manier straffen dus, vindt Dayez, want iedereen heeft recht op een tweede kans. Een dader levenslang opsluiten hoort niet tot de mogelijkheden.

"Een gevangenisstraf is enkel zinvol als die straf ook eindigt", zegt Dayez daarover. "Eeuwig in een cel zitten mag niet het doodvonnis betekenen voor een gedetineerde." De raadsman ziet levenslang zelfs als erger en barbaarser dan het schavot of de guillotine. Maximaal 25 jaar achter de tralies vertoeven is genoeg, "indien mogelijk zelfs minder lang". Daarna zou een dader zijn vrijheid terug moeten krijgen, zonder dat een strafuitvoeringsrechtbank - zoals dat nu is - daar nog de goedkeuring voor moet geven. Natuurlijk is het de bedoeling dat hij of zij voorwaarden krijgt opgelegd.

Evident is het allerminst, beseft Dayez. Want tweede belangrijke punt in zijn betoog: de penitentiaire instellingen in ons land. Die schieten volgens hem op alle vlakken tekort. Zo hebben ze niet de middelen om een gevangene op een menselijke en verantwoorde manier terug te halen naar de maatschappij. Ze falen in re-integratie. "Het is een pijnlijk feit, maar gevangenissen zijn - toch in hun huidige vorm - fabrieken voor recidive, scholen voor misdaad. Als het echte doel van een gevangenis is om de samenleving tegen 'het kwade' te beschermen, moet ze van kop tot teen hervormd worden."