Advocaat probeert proces rond aanslag Joods Museum in de war te sturen: "Recht op verdediging is geschonden” SVM

25 januari 2019

19u23

Bron: Belga 1 Net op het moment dat de speurders op het proces over de aanslag op het Joods Museum met het ene element na het andere op de proppen kwamen in het nadeel van Mehdi Nemmouche heeft de advocaat van de tweede beschuldigde een incident veroorzaakt. Daardoor moest het proces enkele uren onderbroken worden.

Was Nemmouche op 24 mei 2014 de schutter in het Joods Museum? Afgaande op de vele aanwijzingen die de speurders vandaag lieten zien, was hij het wel degelijk. Maar de verdediging blijft volhouden dat hij het niet was. Een verklaring voor alle bezwarende elementen geeft Nemmouche echter niet. Hij blijft ervoor kiezen om te zwijgen “tot later in het proces”.

Voetafdruk op deur

De speurders die vandaag uitleg kwamen geven, deden dat met veel overtuiging. Erg vervelend voor Nemmouche is de analyse van de voetafdruk die de dader op een deur in het museum zette, zoals te zien was op camerabeelden van tijdens de aanslag. Die afdruk komt “voor 100 procent” overeen met de zool van de schoenen die Nemmouche droeg bij zijn arrestatie.

De speurders kunnen echter niet met zekerheid zeggen dat het de schoen van Nemmouche was. Het kan ook iemand anders geweest zijn met exact dezelfde schoenen van het merk Calvin Klein met dezelfde maat. Zoveel mensen kunnen dat echter niet geweest zijn, want in België waren op dat moment maar acht paar van die schoenen verkocht.

“Opnames van lage kwaliteit”

De speurders legden de jury ook uit dat de stem van de man die de aanslag in een video opeist die van Nemmouche kan zijn. Voor hun onderzoek moesten de speurders wel gebruikmaken van opnames van verhoren, die soms van lage kwaliteit waren. Nemmouche weigerde tot nu toe immers mee te werken aan een stemvergelijking. Nu wil hij plots wel meewerken, en dus wordt bekeken of een nieuwe vergelijking in de komende dagen nog gemaakt kan worden.

De verdediging hamerde ook al herhaaldelijk op het feit dat er geen DNA van Nemmouche werd gevonden in het museum. Nochtans is te zien hoe de dader met zijn hand een deur aanraakt. Er is discussie of hij handschoenen aan had, maar vandaag kwam een speurder uitleggen dat het ook kan dat iemand bij een aanraking geen DNA achterlaat.

Juridisch dispuut

De speurders en onderzoeksrechters waren al de hele dag gezwind door hun uitgebreide presentatie aan het gaan, tot omstreeks 15.45 uur het proces moest worden stilgelegd door een juridisch dispuut. Er was een rapport aangehaald dat volgens de verdediging niet in het dossier zat. “Het recht op verdediging is geschonden”, foeterde Gilles Vanderbeck als advocaat van Nacer Bendrer.

Voorzitter Laurence Massart stuurde daarop de speurders en onderzoeksrechters naar huis. De jury en de advocaten moesten geduldig wachten tot het hof een arrest had geveld over het incident. Pas om 18.40 uur was dat gebeurd: het hof oordeelde dat de rechten van de verdediging niet geschonden werden. Het rapport waarover Vanderbeck zijn beklag deed, zal meteen aan het dossier toegevoegd worden.

Maandag gaat de presentatie van de speurders verder. Normaal gezien zouden dinsdag eindelijk de advocaten van de verdediging en de burgerlijke partijen hun vragen kunnen stellen aan de verschillende experten die de voorbije dagen de revue zijn gepasseerd. Het is echter onduidelijk of die timing na het incident van vandaag overeind blijft.