Advocaat prins Laurent klaagt over "onmogelijke" agenda van hoorzitting in de Kamer ADN

20 maart 2018

12u26

Bron: Belga 3 De advocaat van prins Laurent heeft ernstige vragen bij de manier waarop de Kamer de hoorzitting met de prins over een mogelijke inhouding van een deel van zijn dotatie organiseert.

De speciale commissie zal morgen op één dag de uitleg van de prins horen, diens 50 pagina's tellende schriftelijke toelichting lezen, vragen stellen, beraadslagen, stemmen en een rapport opstellen. "Dit lijkt me onmogelijk, behalve als we er van uitgaan dat de procedure enkel om de vorm draait", schrijft meester Laurent Arnauts in een brief aan Kamervoorzitter Siegfried Bracke.

De prins riskeert 15 procent van zijn dotatie kwijt te spelen. De regering stelt die sanctie voor omdat de prins zonder toestemming van de regering in legeruniform aanwezig was op de viering van de negentigste verjaardag van het Chinese leger op de Chinese ambassade. De Kamer stelde een speciale commissie samen die zich over de kwestie moet buigen. Die komt woensdag bijeen om de prins te horen. Laurent zal zich laten vertegenwoordigen door zijn advocaat.

In een brief aan de Kamer klaagt de advocaat erover dat hij nog niet alle stukken uit het dossier heeft gekregen. Zo vraagt hij alle interne en externe correspondentie van premier Charles Michel en zijn ministers over de kwestie sinds 19 juli 2017, de dag van de viering op de Chinese ambassade.

De advocaat klaagt er ook over dat hij belangrijke info over de procedure die de Kamer heeft vastgelegd in de pers moest lezen. Die procedure is begin deze maand vastgelegd en meester Arnauts vindt dat hij weinig tijd krijgt om de verdediging van de prins voor te bereiden. Hij bereidt een memorie van vijftig pagina's voor en vindt dat die voor de leden van de commissie vertaald moet worden.

"Ik kan me moeilijk voorstellen dat er minder zorg besteed zal worden aan de fond van het dossier dan aan de procedure", schrijft Arnauts. Hij merkt op dat de sanctie al in januari is uitgevoerd - dus voor de procedure in de Kamer - dat dit bij de Kamer geen reactie heeft uitgelokt en dat leden van de meerderheid in de pers gewag hebben gemaakt van een politiek akkoord.