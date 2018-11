Advocaat prins Laurent: "Kabinet-Reynders zette vzw onder druk om ‘goede wil’ van Libië niet te misbruiken” kg

11 november 2018

17u00

Bron: Belga 0 De kabinetschef van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders zou in 2013 ongeoorloofde druk uitgeoefend hebben op de Balie van Brussel rond de rechtszaak die de toenmalige vzw GSDT van prins Laurent had aangespannen tegen Libië. Dat zei de advocaat van de prins, Laurent Arnauts, vandaag op de Franstalige tv. De kabinetschef zou een brief hebben gestuurd waarin hij waarschuwt om “de goede wil” van Libië niet te misbruiken.

De vzw Global Sustainable Development Trust (GSDT) sleepte Libië voor de rechter wegens contractbreuk. De vzw van prins Laurent sloot in 2008 een contract van 70 miljoen euro met Libië voor de bebossing van duizenden hectares woestijngebied aan de Libische kust. Het Noord-Afrikaanse land verbrak dat contract echter eenzijdig. In 2014 besliste het Brusselse hof van beroep dat het land de vzw zowat 38,5 miljoen euro schadevergoeding en intresten moet betalen.



Maar in 2013 gingen al verschillende andere Belgische bedrijven met de steun van de regering aankloppen bij de Libische autoriteiten. Zij drongen aan op de betaling van facturen voor de levering van goederen en diensten aan het oude Libische regime onder kolonel Khaddafi, die nooit waren betaald.

“Goede wil”

Arnauts beweert dat het kabinet-Reynders daarop een brief schreef aan de vzw van de prins. "U zult begrijpen dat de goede wil jegens België van de nieuwe Libische autoriteiten een noodzaak is en dat de goede wil niet misbruikt mag worden" in het geschil dat de vzw van de prins heeft aangespannen, luidde de brief volgens de advocaat. De brief dateert van 9 april 2013 en is gericht aan Pierre Legros, de toenmalige stafhouder van de Franse Orde van advocaten aan de Brusselse Balie.



Het dossier rond GSDT is gelinkt aan de affaire rond de verdwenen Libische tegoeden. Het is in het kader van de juridische strijd van de prins dat onderzoekers op de "verdwenen" intresten op de geblokkeerde Libische fondsen zijn gestoten.