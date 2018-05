Advocaat: "Politieman die Mawda doodschoot richtte op band, maar werd door ruk aan het stuur gedestabiliseerd" IB

31 mei 2018

04u51

Bron: Belga 2 De politieman die het schot afvuurde dat de kleine Mawda dodelijk raakte, probeerde om de bestelwagen waar het meisje inzat te doen stoppen door in de linker voorband te schieten. Dat zegt zijn advocaat vandaag in een mededeling.

De agent, V., werd tijdens het afvuren van het schot echter uit evenwicht gebracht door een ruk aan het stuur van zijn collega toen de bestuurder van het busje waarin de vluchtelingen zaten probeerde de weg te verlaten. Dat zegt V.'s advocaat Laurent Kennes aan Belga.

Volgens de advocaat bevond V. zich op 17 mei 2018 om 2.10 uur 's ochtends als passagier aan boord van een politievoertuig niet ver van Saint-Ghislain. Zijn collega en hij werden op de hoogte gebracht van een achtervolging op de autosnelweg in de richting van Frankrijk. Ze kregen geen informatie over de interventie die aan de gang was, en parkeerden zich af op de pechstrook.

"Wapens getoond"

Hun voertuig kon de achtervolgde bestelwagen, met aan boord het meisje en haar familie, snel inhalen. De agenten droegen de bestuurder op te stoppen, maar die gaf een ruk aan het stuur om te proberen hen van de baan te rijden. De agenten toonden vervolgens hun wapens, maar dat stopte de bestuurder niet. V. besloot daarop om op de linker voorband te vuren.

De bestelwagen probeerde op dat moment opnieuw het politievoertuig aan te rijden, waardoor V.'s collega-agent een ruk aan het stuur gaf op het moment dat V. vuurde. De bestelwagen reed vervolgens onmiddellijk de weg af naar een parking, waar ze tegen de achterkant van een vrachtwagen tot stilstand kwam.

"Eerste keer in carrière van tien jaar wapen gebruikt"

Volgens zijn advocaat is het de eerste keer dat V., die al tien jaar agent is, geconfronteerd werd met een dergelijke situatie en zijn wapen moest gebruiken, benadrukt de advocaat.

"Het is pas toen dat mijn cliënt vernam dat een kind geraakt was en dat, buiten de bestuurder, meerdere vluchtelingen aan boord van het voertuig waren", preciseert de advocaat. Die voegt daar aan toe dat V. "op geen enkel moment gevuurd heeft om te doden of te verwonden".

De agent "blijft ter beschikking van justitie en zal zijn volledige medewerking verlenen aan het onderzoek", verzekert advocaat Laurent Kennes nog.