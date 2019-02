Advocaat Nemmouche start pleidooi met uithaal: “Men noemt mij nazi en dwaas, maar ik ben trots om hier te staan” kg

28 februari 2019

11u03

Bron: Belga 0 De verdediging van hoofdbeschuldigde Mehdi Nemmouche gaat naar eigen zeggen alle bewijzen die het Openbaar Ministerie heeft aangebracht, weerleggen. Sébastien Courtoy, die als eerste het woord nam, schopt meteen wild om zich heen en sneert naar de andere partijen.

"Ik ben tien dagen afwezig geweest op het proces, om dit pleidooi voor te bereiden. Want ja, men heeft gewoon te veel bewijzen en het neemt veel werk in beslag om die te weerleggen", zo klinkt het ironisch. "En ik heb gehoord dat iedereen hier alleen maar mooie woorden over had voor mij: antisemiet, nazi, dwaas,...", zo voegt hij er meteen aan toe.



"Ik ben er trots op om aan de zijde van meester Taelman te pleiten, die in de gangen te horen gekregen heeft dat men haar carrière zou breken. Ik ben ook trots om naast meester Laquay te staan, mijn 'fascistische' vriend met wie ik naar nazimarsen luister. En ik ben er trots op om Mehdi Nemmouche te verdedigen. Ik ben verantwoordelijk voor het leven van de jongen hier achter mij", zo wijst hij naar de hoofdbeschuldigde.

“Muppetshow”

Een halfuur later schoot de advocaat opnieuw uit tijdens zijn pleidooi. “Ik heb geen zin in deze muppet show hier naast mij”, zei hij, verwijzend naar federaal procureur Bernard Michel en advocaat-generaal Yves Moreau, die naast de verdediging zitten in de assisenzaal. Hij werd naar eigen zeggen afgeleid door het gefluister tussen Michel en Moreau, en het wenkbrauwengefrons van Moreau in het bijzonder.



“Ze brengen me opzettelijk uit mijn concentratie, en het lukt nog ook”, klaagde hij tegenover voorzitter Laurence Massart. Zij maande Courtoy aan zijn pleidooi voort te zetten, wat hij na nog enkele verwensingen ook deed.

“Nemmouche erin geluisd”

Na het eerste uur in het pleidooi is het duidelijk waar Courtoy op aanstuurt: iemand heeft zijn cliënt geflikt.



Zo zou er iemand in de nacht voor de aanslag iemand zijn binnengedrongen in het appartement van Nemmouche. Dat besluit de advocaat uit de getuigenis van de verhuurder: volgens hem had Nemmouche pas op 24 mei om het wifi-wachtwoord gevraagd, maar uit onderzoek blijkt dat de avond van tevoren al werd gesurft op het wifinetwerk vanop de laptop van Nemmouche.

Schoenen

Ook dat de dader tijdens de aanslag de schoenen droeg van Nemmouche, kan verklaard worden, volgens Courtoy. Op de schoenen zat immers dna van Nemmouche én van een andere man. Volgens de speurders kon dat komen van iemand die de schoenen heeft geprobeerd in de winkel, maar dat veegt Courtoy van tafel. “Dna verdwijnt op een zeker moment”, stelde hij.

Nemmouche droeg de schoenen toen hij een week na de aanslag werd opgepakt in Marseille.

