Advocaat Nemmouche: "Hij is onschuldig, we hebben harde DNA-bewijzen” Redactie

07 januari 2019

16u59

Bron: VTM Nieuws 0 Mehdi Nemmouche zal op zijn assisenproces onschuldig pleiten. Dat zegt zijn advocaat Henri Laquay. Volgens hem is het onderzoek door het federaal parket allesbehalve correct gevoerd. De advocaten van Nemmouche zouden harde bewijzen hebben dat hij niet de terrorist is die op 24 mei 2014 toesloeg in het Joods museum.

“Mijnheer Nemmouche komt naar het proces om te bewijzen dat hij onschuldig is”, verklaart Laquay. “We zullen geen flauwekul gebruiken. Hij zal bijvoorbeeld niet zeggen dat hij maar één enkele God erkent. We gaan daarentegen over DNA en voetsporen praten, ook een aantal reizen in Azië en Libanon zullen aan bod komen.”

“Alles wat u denkt te weten over meneer Nemmouche komt van het federaal parket. Daar wordt hij als een monster afgeschilderd. Er is precies al bewezen dat hij schuldig zou zijn, maar dat is dus duidelijk niet het geval.”

Acht mannen, vier vrouwen

Vandaag werd de jury samengesteld die zal moeten oordelen over het lot van Nemmouche en Nacer Bendrer. Die bestaat uit acht mannen en vier vrouwen. “De magistraten en advocaten zullen aan de jury duidelijk moeten uitleggen dat het proces nu pas begint”, liet Laquay daar optekenen. “Ze moeten abstractie maken van alles wat ze tot nu toe gehoord of gelezen hebben in de pers, want ze kennen nog geen kwart van een tiende van het dossier. Bovendien is er in de pers heel wat verdraaid, ook al is dat niet altijd de fout van de pers.”

De aanslag op het Joods Museum eiste vier mensenlevens. Het stel Israëlische toeristen Emanuel (54) en Miriam (53) Riva en de 66-jarige Française Dominique Chabrier -vrijwilligster in het museum- stierven ter plekke. De 25-jarige museummedewerker Alexandre Strens overleed op 6 juni.

Marseille

Een week na de aanslag werd met Nemmouche in Marseille een eerste verdachte opgepakt. Hij was onder meer in het bezit van wapens die sterk leken op diegene die gebruikt waren bij de aanslag, munitie en een vlag van terreurgroep IS. Nemmouche heeft tot op heden nog geen enkele verklaring afgelegd tegenover de Belgische speurders. Volgens zijn advocaten is de man wel betrokken bij de aanslag, maar was hij niet de schutter.

In de loop van het onderzoek werden nog twee andere verdachten onder aanhoudingsbevel geplaatst, Nacer Bendrer en Mounir Atallah. Zij werden na verloop van tijd vrijgelaten onder voorwaarden, al zit Bendrer intussen opnieuw in Frankrijk in de cel voor andere feiten.

Vierde verdachte

Midden januari 2015 werd ook een opsporingsbericht voor een vierde mogelijke verdachte verspreid, een man die enkele dagen na de aanslag gefilmd is in het gezelschap van Nemmouche. Die man is nog steeds niet geïdentificeerd.

Het federaal parket had gevraagd om enkel Nemmouche en Bendrer door te verwijzen naar het assisenhof en de derde verdachte, Mounir Atallah, buiten vervolging te stellen. De raadkamer besliste in januari om alle drie de verdachten door te verwijzen, maar in april besloot de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling uiteindelijk toch om enkel Nemmouche en Bendrer door te verwijzen.