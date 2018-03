Advocaat neemt het op voor Pierre Serry: "Ik heb mijn buik vol van dit proces" SVM

02 maart 2018

16u39

Bron: Belga 0 Op het proces over de kasteelmoord heeft meester Kris Vincke in zijn repliek benadrukt dat Pierre Serry zich wel degelijk bewust is van zijn verantwoordelijkheid voor de feiten. "Maar hij is diegene die het meeste bekend heeft." Ook zijn collega Walter Damen nam het op voor Serry. "Ik heb mijn buik vol van dit proces", klonk het ferm.

Meester Vincke probeerde de band tussen Serry en André Gyselbrecht opnieuw te kaderen met een anekdote uit hun periode als voorzitter en sponsor van de plaatselijke voetbalclub. Via de sponsor van Olympique Marseille kwam Serry in contact met Raymond Goethals. "Tijdens een schorsing heeft een speler van Marseille negen maanden bij Ruiselede gespeeld en heeft die man op een appartement van Serry verbleven. Voor vrienden en voor familie zou hij door het vuur gaan. Goed of kwaad. En hij weet maar al te goed dat hij hier verkeerd is geweest."

De advocaat van Serry had zich duidelijk geërgerd aan de pleidooien van de verdediging van Evert de Clercq. Ze wierpen op dat Pierre Serry bij al zijn vorige veroordelingen de leidersfiguur was. "Maar tegelijk richten ze de spots op Tinus van Wesenbeeck. Is hij nu de leider die alles zelf oplost of heeft hij toch een de Clercq of een Tinus boven hem nodig?", aldus meester Vincke. Ook bij de contacten tussen Larmit en de Clercq plaatste Vincke vraagtekens. "Was die afspraak dan om te schilderen? Dan was het wel heel dure verf, van 10.000 euro."

"Kende de schutter niet"

Pierre Serry houdt ook vol dat hij de schutter Antonius van Bommel helemaal niet kende, maar dat wordt door de Clercq tegengesproken. Aan de verklaring van een restaurantuitbater uit Lembeke hecht meester Vincke geen geloof. "Hij wijst de foto van een jonge van Bommel aan, toevallig de foto die in de krant had gestaan. We weten nochtans hoe hij eruitzag op het laatst, die mens trekt daar helemaal niet op."

In haar repliek toonde het OM zich een stuk milder voor Larmit dan voor Serry. "U mag Larmit een groot boeket bloemen geven, maar geef dan minstens ook een tuiltje aan Serry." Volgens meester Vincke heeft Serry immers wel degelijk spijt van wat er gebeurd is. "Bekijk het briefje dat zes jaar geleden in zijn cel is gevonden. Als je daar geen wroeging uit haalt, dan weet ik het niet. Hij had veel vroeger de waarheid moeten zeggen, dat is inderdaad zijn verantwoordelijkheid. Maar hij is diegene die het meest bekend heeft."

"Niet jullie taak"

Ook advocaat Walter Damen nam het op voor zijn cliënt Serry. "Ik heb mijn buik vol van dit proces. Ik vind dit geen aangenaam proces, ik vind het een hatelijk proces", klonk het. "Ik heb geleerd in dit proces dat wie niet mee is tegen is. Dat geldt voor de verdediging van André Gyselbrecht, maar evenzeer voor het openbaar ministerie. En dames, dat is niet jullie taak", richtte hij het woord rechtstreeks tot Céline D'havé en Fien Maddens.

Damen vroeg de rechtbank om mildheid voor Serry. "Is dat een vies woord? Neen. Ik noteer dat men bij sommige burgerlijke partijen een menselijke straf vraagt voor meneer Gyselbrecht. Dat is niet meer dan normaal, maar dat moet gelden voor iedereen."

"Serry duwt zichzelf in rol van arm schaap"

Meester Thomas Gillis herhaalde tijdens zijn repliek dat Evert de Clercq de vrijspraak vraagt. "Ik ben er rotsvast van overtuigd dat de aanwijzingen niet zijn uitgegroeid tot bewijzen, wel integendeel."

Al in de pleidooien plaatste de verdediging van Evert de Clercq grote vraagtekens bij de geloofwaardigheid van Serry. "Dat is heel belangrijk om een fout vonnis te vermijden. We proberen de zaken echt voor te stellen zoals ze zijn. Hij duwt zichzelf in de rol van het arm schaap. Door naar de Clercq te wijzen, kan hij zichzelf de facteur noemen", aldus meester Gillis.

"Die informant? Een zwaktebod"

Een Nederlandse informant beweerde in de media dat de Clercq in de gevangenis van Ieper erg loslippig was over zijn rol in de kasteelmoord. "Het is een zwaktebod dat veel partijen het erover gehad hebben. Op een gegeven moment was het duidelijk dat hij in Nederland identiek hetzelfde gedaan heeft in een proces met de Hells Angels. Ik kan mij niet voorstellen dat ik iets over Anthonie Van Wilderoden zal lezen in uw vonnis."

Vijandig gedrag

Gillis pleitte dat hij zijn cliënt wel heeft aangesproken over zijn vijandig gedrag tegenover Larmit en zijn advocaten. "Het moet gedaan zijn, maar met mij als advocaat was dat nooit gebeurd. Ik zou het verschrikkelijk vinden als er daardoor een schuldigverklaring komt." Volgens de huidige advocaat van de Clercq werd de vijandigheid aangewakkerd door zijn vorige raadsman en door de politie. Zij maakten hem immers duidelijk dat hij door de verklaringen van Larmit in de cel beland was.

"Van God los"

Tijdens zijn pleidooi had meester Gillis woensdag al uitgebreid verwezen naar mogelijke andere pistes die onbenut bleven. "Van Wesenbeeck, Vanlingen, Cengiz, Schoofs... over al die mensen wordt in het dossier gemeld dat ze betrokken waren bij de kasteelmoord. Ik vind dat niet uit." Er werd ook verwezen naar een ontmoeting van Serry met Van Wesenbeeck en Jeroen G., amper drie dagen voor de moord. "Serry is echt van God los als hij op dat moment in Ranst bezig was met een deal over sigaretten."

"Geen grote crimineel"

Tot slot merkte de advocaat op dat zijn cliënt absoluut geen grote crimineel of onderwereldfiguur is. De Clercq werd tussen 1996 en 2003 in totaal drie keer veroordeeld in België. "Er zijn twintig mensen in dit dossier met een objectief veel zwaarder verleden dan de Clercq. Hij heeft al 25 jaar een growshop en al meer dan tien jaar een hotel."

Lijkverberging

Frank Scheerlinck, de advocaat van Franciscus 'Roy' Larmit, herhaalde nogmaals dat zijn cliënt niets van het moordplan afwist. Zijn advocaten vroegen tijdens de pleidooien al een herkwalificatie naar lijkverberging, Scheerlinck herhaalde dat nu in de replieken. "Wij zijn bereid om vrijwillig te verschijnen voor lijkverberging", klonk het.

Rechtbankvoorzitster Els D'Hooghe betwijfelde of dat zomaar kan -het OM vorderde 24 jaar cel en 15 jaar TBS voor moord- maar nam er akte van. "De rechtbank zal er later over oordelen", luidde het. Op lijkverberging staat een maximumstraf van twee jaar. Larmit zit al drie jaar in voorhechtenis.

Scheerlinck kwam ook nog terug op de incidenten die af en toe plaatsvonden met Evert de Clercq tijdens de pleidooien. "Hoe lang gaat dat nog duren, die intimidatie? Het is niet leuk om hier te zitten. Dat weegt voor mij, en zeker ook voor mijn confrater, meester Joris Van Cauter."