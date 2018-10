Advocaat Lode Vereeck: "Na ziekteverlof kan Vereeck terug lesgeven" kg

12 oktober 2018

19u41

Bron: Belga 0 "Als de periode van ziekteverlof afgelopen is, kan Lode Vereeck opnieuw als professor doceren aan de UHasselt". Dat zegt zijn advocaat Luk Delbrouck. De raadsman heeft nu ook een mandaat om het dossier op te volgen. Vereeck kwam begin deze week in opspraak voor mogelijk grensoverschrijdend gedrag bij studentes.

Het parket had een klacht ontvangen vanuit de Hasseltse universiteit, waar Vereeck economie geeft, en opende een vooronderzoek. Vereeck ontkent de aantijgingen. Maar de rector van de UHasselt zei dat het niet uit te sluiten valt dat Vereeck geen les meer kan geven.

Geen schorsing

Luk Delbrouck, de advocaat van Vereeck, gaat ervan uit dat dat wel nog kan. "Zodra zijn medische toestand het toelaat, kan hij opnieuw gaan lesgeven. Dat is mogelijk, want er is geen tuchtmaatregelen opgelegd, zoals bijvoorbeeld een schorsing", zegt hij. "We nemen er aanstoot aan dat er gezegd wordt dat hij met ziekteverlof is omdat deze zaak hangende is. Dat is niet waar, want hij heeft ook al een controlearts over de vloer gehad."



Vereeck is al een tijdje met ziekteverlof. Hoe dan ook is hij zondag nog steeds lijsttrekker voor Open VLD in het Limburgse Diepenbeek. De lijsten waren al definitief voor de zaak losbarstte.

