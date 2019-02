Advocaat Laurent over brief van Reynders: “Duidelijk twee maten en twee gewichten” ADN

20 februari 2019

11u43

Bron: Belga 0 "Iedereen hier is geschokt. Er wordt duidelijk gewerkt met twee maten en twee gewichten." Dat zegt Laurent Arnauts, de advocaat van prins Laurent, vandaag. Hij reageert zo op een bericht in verschillende kranten dat minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders in augustus 2012 zijn Libische collega per brief een lijst van acht Belgische ondernemingen bezorgde die nog wachten op geld uit Libië. Prins Laurent vraagt al jaren om een gelijkaardige tussenkomst.

Prins Laurent probeert al jaren een schadevergoeding te krijgen, nadat de Libische overheid in 2010 een contract met zijn vzw GSDT (Global Sustainable Development Trust) eenzijdig had opgezegd. De vzw kreeg in Brussel zowel in eerste aanleg als in beroep (in 2014) gelijk. De Libische overheid zou de vzw meer dan 50 miljoen euro moeten.

"Deze brief bewijst, en dat is schokkend, dat er duidelijk wordt gewerkt met twee maten en twee gewichten", reageert meester Arnauts. "Wij vragen al jaren zo'n steun van de Belgische regering, en we hebben dat op 24 januari nog eens gevraagd" in een brief aan eerste minister Charles Michel.



De advocaat stelt zich vragen bij de rol van de premier. "Zijn kabinet heeft me op 18 januari nog gezegd dat hij niet op de hoogte was van enige tussenkomst van een Belgische minister met het oog op een mogelijke betaling van de Belgische schuldeisers. Wie lacht men hier uit?”

