Advocaat Larmit haalt zwaar uit tijdens pleidooi: "Er zijn advocaten tegen wie ik nooit nog zal praten" Redactie

01 maart 2018

13u35

Bron: belga 1 Op het proces over de kasteelmoord heeft Franciscus Larmit een korte brief geschreven aan voorzitter Els D'Hooghe. Zijn advocaat Frank Scheerlinck las de brief voor tijdens zijn pleidooi. "Ik heb vaak iets willen zeggen, maar dan klapte ik dicht en kon ik niets meer uitbrengen."

Het openbaar ministerie berekende dat Larmit ruim 2.000 kilometer met 'Ronnie' van Bommel in de wagen zat. Toch spraken ze tijdens die ritten naar Wingene volgens Larmit nooit over het moordplan. Meester Frank Scheerlinck wees de rechters erop dat van Bommel verschillende chauffeurs gebruikte en het aantal ritten dus wellicht overschat werd.

Ongeveer een maand voor de moord zag Elisabeth Gyselbrecht een verdachte bestelwagen aan het kasteel in Wingene. Volgens het parket lijkt Larmit sprekend op de bestuurder. "De bestuurder betrof een allochtone man van rond de 40 jaar met kort bruin haar, mogelijk lichte kaalheid, eerder een rond gezicht. Dat gaat toch niet over Roy Larmit?", pleitte meester Scheerlinck. De advocaat legde een foto voor van een Turkse Eindhovenaar die ook als mogelijke chauffeur werd genoemd. De gelijkenis tussen 'Cengiz' en de robotfoto is volgens meester Scheerlinck treffend.

"Ik ben een hele slechte prater"

'Roy' Larmit gaf tijdens het onderzoek toe dat hij na de feiten 10.000 euro ging ophalen bij Evert de Clercq. "Zegt hij dat om een ander in de put te duwen? Integendeel, die verklaring is ook niet goed voor hemzelf." Volgens de verdediging is het ook niet zo vreemd dat Larmit niet wist wat de bedoeling was. "Ron van Bommel is een leugenaar en een crimineel. Die spreekt niet over zijn vuile zaakjes."

Tijdens het pleidooi las meester Scheerlinck een brief voor die zijn cliënt kort voor de pleidooien heeft geschreven. "Er is zo veel gezegd en er is zo veel gebeurd dat ik het spoor bijster ben in mijn hoofd. Ik ben een hele slechte prater. Ik heb vaak iets willen zeggen, maar dan klapte ik dicht en kon ik niets meer uitbrengen. Vanaf dag 1 ben ik gewaarschuwd om mijn mond te houden. Alles wat ik gezegd heb, is direct naar de media gelekt. Dit deed mijn vertrouwen geen goed."

"Er zijn advocaten tegen wie ik nooit nog zal praten"

De verdediging van Franciscus Larmit benadrukte dat ze nooit meegedaan heeft aan de spelletjes van de andere partijen. "Op burgerlijk vlak kan ik alleen zeggen dat wij Stijn Saelens en zijn familie nooit geschaad hebben in de media." Voor het standpunt van de verdediging van André Gyselbrecht toonde meester Scheerlinck absoluut geen begrip. "Spreek hem alstublieft vrij en veroordeel de schurken die je betaald hebt. Daar kan ik geen touw aan vastknopen."

"In deze zaak heb ik een lijn getrokken. Er zijn advocaten tegen wie ik nog praat en er zijn advocaten tegen wie ik niet en nooit nog zal praten. Zij die zich aangesproken voelen, zullen het beseffen", vervolgde meester Scheerlinck. Even later hekelde de advocaat wel de truken van meester Platteau. "Onze cliënt wordt meegesleurd in dit verhaal en zit al drie jaar in voorhechtenis. Al die jaren zwijgt Gyselbrecht, maar hier op de zitting komen plots de spijt en de grote schermen."

Wijlen Piet Van Eeckhaut

Meester Platteau verwees in zijn pleidooi zoals wel vaker naar wijlen Piet Van Eeckhaut. "Bij deze heb je een duidelijk verbod om nog één keer de naam Piet Van Eeckhaut ijdel te gebruiken, in welk strafproces dan ook. Ga dat huis in Amsterdam zelf maar zoeken. Ons kantoor wenst zich nooit of nimmer te linken met dat soort verdedigingsstrategieën", aldus meester Scheerlinck.

De advocaat van Larmit omschreef zijn cliënt als een gesloten man met een laag zelfbeeld. "En toch wordt hij hier afgeschilderd als een onderwereldfiguur. Ik ken er ook die ik niet graag zou tegenkomen, maar zo iemand is hij niet." Meester Scheerlinck verwees nog naar de bedreigingen door de Clercq en suggereerde dat het OM en hijzelf misschien wel bescherming zullen nodig hebben.

De advocaat las ook nog een passage uit Lof der Zotheid voor. Het bewuste hoofdstuk ging over vrienden die een oogje toeknijpen voor elkaars slechte eigenschappen. "Het was niet verstandig van constant met die van Bommel op te trekken, maar dat is niet strafbaar."

Geen mededader aan moord

Ten slotte pleitte meester Scheerlinck dat er te veel twijfel bestaat over de rol van Franciscus Larmit. "Hij kan nooit veroordeeld worden als mededader aan moord. We vragen daarom een herkwalificatie naar lijkverberging." Larmit zit al drie jaar in voorhechtenis, terwijl twee jaar cel de maximumstraf is voor lijkverberging. "Het is voor die jongen genoeg geweest. Hij heeft geboet als geen ander."