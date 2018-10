Advocaat laat cliënt in de steek na administratieve blunder: dader strandmoord krijgt 30 jaar cel in beroep Jeffrey Dujardin

26 oktober 2018

09u53 30 De 63-jarige El Sayed Farag heeft vandaag in het Gentse hof van beroep een celstraf van 30 jaar gekregen voor de moord op Daisy Vergote (43). De man maakte een administratieve fout toen hij beroep aantekende tegen zijn veroordeling tot 20 jaar cel voor de doodslag op Daisy Vergote (43). Gevolg? Over zijn schuld kon het hof van beroep niet meer oordelen, enkel over de strafmaat. Zijn advocaat liet hem tijdens de behandeling van de zaak een maand geleden in de steek. De man verdedigde zich dan maar zelf, maar is nu tot 30 jaar cel veroordeeld.

Op 24 juli 2014 werd het levenloze lichaam van Daisy Vergote rond 7.15 uur aangetroffen op het strand van Zeebrugge. Over haar gezicht lag zand. Naast het lichaam lagen drie gebruikte condooms. El Sayed Farag, bijgenaamd Mike, kwam diezelfde dag al in het vizier van de speurders. Hij was in het verleden al veroordeeld voor partnergeweld in Nederland en had er al een celstraf gekregen. ‘Mike’ werd de volgende nacht ingerekend, maar bleef altijd beweren dat hij met de dood van zijn vriendin niets te maken heeft. “Dit is met voorbedachte rade uitgevoerd”, zei de procureur-generaal in beroep. “In het psychiatrisch rapport wordt meneer omschreven als een pathologische leugenaar. Zelfs als hij geconfronteerd wordt met feiten aan de hand van telefonie-, DNA-onderzoek en verklaringen, blijft hij ontkennen. Toen er drugs gevonden werden bij een huiszoeking, was het volgens hem ‘meel’.”

Rillingen

Ook de burgerlijke partij volgde die stelling. “Dit is moord, het bewijs spreekt voor zich”, zei meester Scheerlinck. “Dit is een ongelooflijk jaloerse man. Zelfs toen hij een triootje had met Daisy en een andere vrouw kon hij de band tussen Daisy en haar niet verkroppen. Hij heeft die vrouw kapot gemaakt. Eén van de laatste foto’s van haar zegt genoeg. Zoals haar broer zegt: ze was al vermoord toen.” Ook meester Van Kerrebroeck bevestigde dat. “Ik krijg er rillingen van, ze was een onschuldig vliegje in zijn web en kon onmogelijk ontsnappen.”

“In de shit”

El Sayed Farag werd door de rechtbank van Brugge uiteindelijk veroordeeld tot 20 jaar cel voor doodslag. Hij ging in beroep. Maar toen hij het grievenformulier invulde, maakte hij een administratieve fout. Hij kruiste enkel de strafmaat aan, maar niet de schuldigverklaring. Hierdoor kon het hof enkel nog over zijn straf oordelen en niet langer over zijn schuld. Farag zag zijn fout te laat in en ontkende vervolgens dat hij het formulier had ingevuld.

Zijn advocaat diende daarop een klacht in tegen onbekenden voor valsheid in geschrifte. Maar toen de klacht vorige maand werd verworpen, gooide zijn advocaat in de rechtszaal plots de handdoek in de ring. “Mijn cliënt pleit onschuldig, hoewel het hof niet meer over de schuld kan oordelen. Ik zit zwaar in de shit!”, sakkerde hij en liet zijn cliënt in de steek. El Sayed Farag verdedigde dan maar zichzelf: “Ik heb hier totaal niks mee te maken”, sprak hij. Zonder veel succes: de procureur-generaal vorderde een straf van 30 jaar met 10 jaar terbeschikkingstelling en het hof va beroep volgde hierin.