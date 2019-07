Advocaat Kris Van Dijck: "Zelfs deontologisch geen fout gemaakt"

Inge Bosschaerts en Patrick Lefelon

13 juli 2019

05u38 0 “Kris Van Dijck is onschuldig. En we hebben de bewijzen om dat aan te tonen.” Dat zegt advocaat Walter Damen. Door vijf jaar geleden bij toenmalig minister Kris Peeters tussen te komen in een dossier over een uitkering voor een prostituee, beging zijn cliënt zelfs geen deontologische fout, meent hij.

“Mijn cliënt heeft zich op geen enkele manier schuldig gemaakt aan fraude”, aldus meester Damen. Hij zegt dat Kris Van Dijck (N-VA) wil meewerken aan een eventueel onderzoek, maar op dit moment is er nog geen geopend. Het parket bekeek indertijd wel het faillissement van de vennootschap waarvoor de callgirl werkte, maar bij gebrek aan elementen van fraude werd het dossier algauw afgesloten. Die feiten zijn intussen ook verjaard.

Mogelijk heeft Van Dijck wél de deontologische code van het Vlaams Parlement overtreden. “Zij heeft nog een groot bedrag tegoed en zit als alleenstaande moeder in een moeilijke financiële situatie. Ik ben er mij van bewust dat de procedure correct moet verlopen, maar vraag u om er enige spoed achter te zetten.” Met die mail vroeg Van Dijck in 2014 aan minister van Werk Kris Peeters (CD&V) om het dossier van ‘escort Lynn’ te bespoedigen. Maar volksvertegenwoordigers mógen normaal niet proberen om een administratieve of gerechtelijke procedure te versnellen. Doen ze dat toch, dan riskeren ze een blaam.

Damen wijst nu op artikel 21 uit dezelfde code om aan te tonen dat zijn cliënt niets misdaan heeft. Dat artikel schrijft voor dat Vlaams Parlementsleden wel mogen tussenkomen als ze vermoeden dat de afhandeling “manifest te traag” verloopt. “Dat is hier gebeurd. Niet meer of niet minder.” Het is aan de Deontologische Commissie van het parlement om uit te maken of de ex-voorzitter in de fout gegaan is. Tenminste: als er een klacht komt. Anders komt de commissie niet samen. En die klacht is er tot op vandaag niet.

