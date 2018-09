Advocaat Kris Luyckx in 'Gert Late Night': "Probeer eens cocaïne te legaliseren"

04 september 2018

07u29

In 'Gert Late Night' van maandagavond verklaart advocaat Kris Luyckx dat het drugsbeleid van Bart De Wever is gefaald. Hij ontleedt verder de wereld van cocaïne in de havenstad Antwerpen en pleit om het eens over een andere boeg te gooien.