Advocaat koning Albert II: "Hij lijdt enorm onder de zaak-Delphine Boël” TT

22 mei 2019

19u20

Bron: Belga 48 Guy Hiernaux, één van de advocaten van koning Albert II, heeft zijn uitspraken in een recent interview met de krant New York Times over de zaak Delphine Boël gepreciseerd. "Ik heb gezegd dat ik dacht dat hij akkoord zou gaan om zich te onderwerpen aan een DNA-test, voor zover hij heeft verkregen dat de resultaten geheim zullen blijven totdat het Hof van Cassatie zich heeft uitgesproken", aldus de advocaat. Hiernaux zei ook dat koning Albert "enorm lijdt" onder de procedure.

Delphine Boël heeft een gerechtelijke procedure opgestart om erkend te worden als de biologische dochter van Albert II. Haar moeder, Sybille de Sélys Longchamps, had in de jaren 60 een verhouding met hem. Het Brusselse hof van beroep oordeelde vorige week in een tussenvonnis dat de koning een DNA-test moet ondergaan, zoals die werd opgelegd door een arrest van 25 oktober 2018. De resultaten ervan blijven wel geheim tot het Hof van Cassatie het cassatieberoep tegen de uitspraak van oktober heeft behandeld.

"His Majesty the King will accept the blood test", citeerde de New York Times gisteren in een artikel op zijn website meester Hiernaux. De advocaat zegt vandaag dat zijn uitspraken verkeerd begrepen of verdraaid zijn door de Amerikaanse krant. "Ik heb gezegd dat ik dacht dat hij akkoord zou gaan om zich te onderwerpen aan een DNA-test, voor zover hij heeft verkregen dat de resultaten geheim zullen blijven totdat het Hof van Cassatie zich heeft uitgesproken", aldus Hiernaux. "Er is geen reden dat hij zou weigeren. Maar momenteel weet ik nog niet wat hij beslist heeft."

Volgens Hiernaux is de hele zaak zeer pijnlijk voor zijn cliënt en "lijdt hij er enorm onder". "Al vijf jaar achtervolgt een verhaal dat 50 jaar teruggaat, hem. En zijn gezondheid is verre van goed", zegt de advocaat.

Het Hof van Cassatie moet zich uitspreken over de wettelijkheid van de uitspraak van het hof van beroep dat Jacques Boël niet de vader is van Delphine Boël.

Video: Albert moet dwangsom van 5.000 euro per dag betalen