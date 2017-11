Advocaat Joris Van Cauter: "De #metoo-slinger slaat door, anonieme beulen zijn aan de macht" TT

Joris Van Cauter, advocaat van onder andere voormalig Brugs bisschop Roger Vangheluwe, vindt het een bijzonder kwalijke zaak dat iemand als Bart De Pauw al veroordeeld wordt door de maatschappij zonder veel wederwoord.

"De #metoo-slinger slaat door. Iedereen is vogelvrij. Anonieme beulen zijn aan de macht", postte Van Cauter gisteren op Twitter na het uitbreken van de heisa.

Van Cauter gaf in het programma Hautekiet vanmorgen meer uitleg. "Vroeger kon iedere hond met een hoedje op iets zeggen over Roger Vangheluwe, en dat haalde de kranten en journaals zonder enige kritische bedenking."

De situatie nu is volgens Van Cauter niet veel verbeterd. "Ik heb het gevoel dat we als samenleving heel genadeloos zijn geworden. De aanleiding van mijn tweet was de genadeloosheid waarmee we omgaan met mensen die mogelijk grensoverschrijdend gedrag hebben gesteld. Is een ontslag en plein public dan de enige oplossing? Voor zover ik het kan inschatten zijn er geen fysieke daden gesteld…"

Voor de advocaat ligt het moeilijk een publiek persoon rechten te ontzeggen "die je een niet-publieke persoon ook niet ontzegt". "Je hebt het recht te weten wie over je klaagt en waarover. Dat lijkt me essentieel."