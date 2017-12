Advocaat in dossier Bende van Nijvel: "Als ik na deze onthullingen overlijd, weet dat het geen ongeluk of zelfmoord zal zijn geweest" HA MVDB

21u11

Bron: De Afspraak, eigen berichtgeving 2 De Afspraak Geert Lenssens is de raadsman van de broer van de vermoedelijke reus van de Bende van Nijvel. "Als ik na de onthullingen over de Bende Van Nijvel een ongeval krijg of zelfmoord pleeg, weet dat het geen ongeval of zelfmoord zal zijn geweest." Deze opmerkelijke uitspraak heeft Geert Lenssens, advocaat van de broer van de vermeende reus van de Bende, vanavond gedaan in 'De Afspraak'.

Lenssens suggereerde de mogelijke moordaanslag tegenover zijn medewerkers, zei hij op Canvas. De getuigenis zegt veel over de angstcultuur die heerst rond de Bende. Lenssens voelt die naar eigen zeggen zelf ook. De man is advocaat van de broer van Christiaan B., de vermoedelijke reus van de Bende van Nijvel. Die bekende twee jaar geleden op zijn sterfbed aan zijn broer dat hij betrokken was bij de misdaadbende. Volgens de broer kan het niet anders of Christiaan B. was de reus van de Bende van Nijvel.

Lenssens liet eerder vandaag weten dat zijn cliënt twee nieuwe tips heeft bezorgd aan de speurders.

(Lees verder onder de tweet)

Broer van chris bonkoffsky opnieuw verhoord in #bendevannijvel, bevestigt mee te werken aan onderzoek met twee tips pic.twitter.com/ATIzBsdI4t Geert LENSSENS(@ geertlenssens) link

Intimidaties

Er zijn wel meer getuigen uit het Bende-onderzoek die verklaren geïntimideerd of bedreigd te zijn geweest.

Marc Van Damme, die in 1998 zijn jeugdvriend Christiaan B. herkende op de gele robotfoto's en het bijhorende telefoonnummer van de speurders belde, zag de dag erna plots een anonieme auto in zijn straat opduiken. "Die auto stond daar een week lang elke dag. Met twee mannen in en het lichtje binnenin aan. Ik ervoer dat als bedreigend en besloot niet meer in dit potje te roeren. Ik heb er met niemand meer over gesproken", zei hij in oktober in 'De Morgen'.

Patricia Finné, de dochter van bankier Léon Finné die op vrijdagavond 27 september 1985 werd doodgeschoten bij de Bende-aanslag op de Delhaize in Overijse, verklaarde in 1990 in een 'Panorama'-reportage dat ze na de aanslag te maken kreeg met intimidatie. De vrouw was een van de initiatiefnemers van een organisatie die de belangen van Bende-slachtoffers en nabestaanden behartigde. Dat leidde destijds tot artikels in de pers, waarna ze weken aan een stuk soms tot acht keer per avond te maken kreeg met anonieme telefoontjes. Wie erachter zat, is nooit duidelijk geworden.