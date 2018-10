Advocaat hekelt absurde situatie: man betaalt borg, maar moet toch in cel blijven kv

Bron: Belga 0 Een Iraakse man met een onbeperkte verblijfsvergunning in Nederland verblijft al weken in een cel in Charleroi, hoewel hij vrijgelaten werd onder borg. Hij zou morgen voor de rechter in Brugge moeten verschijnen. "Maar door een juridische absurditeit kan hij niet eens zijn eigen proces bijwonen", zegt zijn advocaat Frank Scheerlinck.

De man zit intussen al bijna drie weken in een cel in Charleroi. In zijn auto in Oostende werd een kapotte taser gevonden, waarvoor hij bij verstek werd veroordeeld tot zes maanden effectief. Toen hij na een reis landde in Charleroi, werd hij van het vliegtuig geplukt en opgesloten.

De kamer van inbeschuldigingstelling liet hem vrij onder voorwaarden tot het betalen van een borg van 5.000 euro. "Dat deed hij onmiddellijk", zegt zijn advocaat Frank Scheerlinck. Maar toen kwam de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) tussenbeide, die besloot hem toch in de cel te houden. "Ze wilden eerst onderzoeken of hij niet illegaal in Nederland verblijft, een procedure die veertien dagen duurt."

Absurde situatie

Morgen wordt de zaak rond de kapotte taser op verzet behandeld voor de rechtbank van Brugge, maar de man kan zijn eigen proces niet bijwonen. "Volgens justitie is hij vrij, dus moeten ze hem niet overbrengen, en volgens DVZ is dat hun taak niet", zegt de advocaat. "En intussen zit mijn cliënt al weken in de gevangenis, voor een stomme kapotte taser, waarvoor hij niet eens definitief is veroordeeld. Bovendien kan mijn cliënt zijn borg verliezen als de rechter beslist om de borg in te houden, omdat hij niet naar zijn eigen proces komt. Dit is toch in absurdum."

Bij de minister van Justitie Koen Geens (CD&V) zijn ze op de hoogte van het probleem. "DVZ en het Openbaar Ministerie zijn reeds in overleg getreden", meldt de woordvoerder. "De resultaten zullen worden verwerkt in een voorstel van omzendbrief. Nadien wordt die gemeenschappelijke omzendbrief goedgekeurd door de minister van Justitie, de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en het College van Procureurs-Generaal.”