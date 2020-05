Advocaat Hans Van Themsche reageert op aanvraag tot vervroegde vrijlating: “Kans is bijna onbestaande” HR

26 mei 2020

10u07

Bron: Belga, VTM NIEUWS 12 Binnenland Meervoudig moordenaar Hans Van Themsche verschijnt vanmorgen in de gevangenis van Oudenaarde voor de strafuitvoeringsrechtbank om een enkelband of beperkte detentie aan te vragen. Zijn advocaat Bart Herman beseft dat de kans klein is dat hij dat meteen krijgt. “Om niet te zeggen onbestaande”, zo reageert hij vanmorgen.



Hans Van Themsche (32) verschijnt vandaag voor de strafuitvoeringsrechtbank in Oudenaarde. Hij vraagt er om overdag de gevangenis te mogen verlaten of zijn straf verder uit te kunnen zitten met een enkelband. Het is de eerste keer dat Van Themsche zo’n verzoek om vervroegd vrij te komen indient. “Wij weten dat dit een werk van lange adem is”, zegt advocaat Bart Herman. “Maar er moet een eerste stap gezet worden.”

Het is iets meer dan veertien jaar geleden dat de toen 18-jarige Hans Van Themsche zijn dodelijke raid uitvoerde door Antwerpen. Twee mensen kwamen daarbij om het leven. Van Themsche werd op 11 oktober 2007 als eerste Belg ooit veroordeeld voor moord met een racistisch motief. Hij kreeg levenslang.

De strafuitvoeringsrechtbank in Gent buigt zich vanmorgen over de vraag tot vervroegde vrijlating. Roman Drowart, de vader van peuter Luna (2) die samen met haar Malinese oppas werd vermoord, zegt dat hij het nieuws pas maandag te horen kreeg. "Ik wist dat deze dag ooit zou komen, maar ik had dit graag vroeger geweten. Zodat ik me mentaal kon voorbereiden", zo reageert hij.