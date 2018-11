Advocaat-generaal Europees Hof: "België in de fout bij verlenging Doel 1 en 2" mvdb

Bron: Belga 0 De Belgische overheid heeft in 2015 het nagelaten een milieueffectenrapport op te stellen voor de levensduurverlenging van de kernreactoren Doel 1 en 2, terwijl dat in principe wel had moeten gebeuren. Dat meent de advocaat-generaal bij het Europees Hof. Ons land kan de situatie misschien regulariseren zonder dat de centrales daarvoor dicht moeten.

Twee van de oudste kerncentrales van ons land, Doel 1 en Doel 2, moesten volgens de wet op de kernuitstap in 2003 eigenlijk al in 2015 dicht. De Kamer stemde dat jaar een wet die de levensduur van die centrales met tien jaar verlengt.



Bond Beter Leefmilieu en Inter-Environnement Wallonie vechten die wet aan bij het Grondwettelijk Hof, met als hoofdargument dat er voor die verlenging nooit een publieke publiek econsultatie is gebeurd en dat er geen milieueffectenrapport is opgemaakt. Om hierover te kunnen oordelen, heeft het Grondwettelijk Hof hierover vragen gesteld aan het Europees Hof van Justitie.



Advocaat-generaal Juliane Kokott adviseert het Hof in Luxemburg nu om te zeggen dat een milieueffectenrapport in principe nodig is. Ze acht het echter niet uitgesloten dat het Grondwettelijk Hof in België, dat uiteindelijk het laatste woord krijgt, beslist dat de centrales open kunnen blijven. Voorwaarde is wel dat het algemeen belang daarvoor aangetoond moet worden, dat de zaak zo snel mogelijk geregulariseerd moeten worden en dat verwacht kan worden dat een milieueffectenrapport de verlenging niet in de weg zal staan. Het Europees Hof moet nog een arrest vellen in de zaak, maar volgt heel vaak de conclusies van de advocaat-generaal.