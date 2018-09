Advocaat-generaal bij Europees Hof: "Ritueel geslacht vlees is niet in strijd met biolabel" TTR

20 september 2018

15u48

Bron: Belga 0 Vlees van dieren die ritueel zijn geslacht kunnen wel degelijk een Europees biolabel krijgen. Dat meent de advocaat-generaal bij het Europees Hof van Justitie. Een Franse dierenrechtenorganisatie ijvert er al jaren voor om het biolabel te verbieden op vlees met het label halal.

Op vraag van een Franse rechtbank moet het Europees Hof zich uitspreken over de interpretatie van de Europese regels hierover. De Europese regels rond dierenwelzijn verbieden in principe onverdoofd slachten. Voor ritueel slachten is een uitzondering voorzien, als het lijden van het dier tot een minimum beperkt wordt.

Advocaat-generaal Nils Wahl argumenteerde vandaag dat er in de voorwaarden voor de toekenning van een biolabel niets staat over de slachtmethode die gebruikt moet worden. Aangezien de regels rond dierenwelzijn een uitzondering voorzien voor ritueel slachten, ziet hij niet in hoe 'halal' of 'koosjer' vlees in strijd zou zijn met een biolabel.



Het advies van de advocaat-generaal is niet bindend, maar wordt wel vaak gevolgd. Een uitspraak kan nog maanden op zich laten wachten.