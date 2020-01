Advocaat familie Tine Nys lid van commissie die euthanasie goedkeurde EV

23 januari 2020

00u00 0 Lichte zenuwachtigheid gisteren aan het slot van het getuigenis van Wim Distelmans op het euthanasieproces. De getuige was en is covoorzitter van de evaluatiecommissie die er na de uitvoering van een euthanasie moet op toezien of deze correct werd uitgevoerd.

Na de levensbeëindiging van Tine Nys gaf de evaluatiecommissie die goedkeuring. Jef Vermassen, advocaat van Godelieve T., wilde van Distelmans weten wie er allemaal aanwezig was, toen. Distelmans liet in het rijtje ook de naam van Fernand Keuleneer vallen, de advocaat van de zussen en de broer van Tine Nys. Hij was van 2002 tot en met 2012 plaatsvervangend lid van de evaluatiecommissie. En hij was inderdaad aanwezig bij de beraadslaging. Maar hij had daar als plaatsvervangend lid geen stemrecht. Voorzitter Minnaert - lichtjes bleek om de neus - sloot het incident en meteen ook de zitting. "U kan zich bij de bevoegde organen inlichten over de gevolgen hiervan", sprak hij tot de andere procespartijen. Walter Van Steenbrugge kondigde aan dat hij de stafhouder zal raadplegen.

