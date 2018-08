Advocaat familie Mawda: "Opgepakte chauffeur niet belangrijkste verantwoordelijke van drama, dat is de agent die schoot" ADN

01 augustus 2018

14u48

Bron: Belga 0 De bestuurder van de bestelwagen waarin de Koerdische kleuter Mawda op 17 mei het leven liet tijdens een politie-achtervolging werd maandag in het Verenigd Koninkrijk aangehouden. De familie van Mawda noemt dit positief nieuws, maar hun advocaat Olivier Stein wijst erop dat de belangrijkste verantwoordelijke van het drama de politieman is die aan de oorsprong ligt van het dodelijke schot.

"De familie van Mawda onthaalt de nieuwe arrestatie van de bestuurder van de bestelwagen positief en hoopt dat hij nuttige elementen kan toevoegen aan het onderzoek", zegt de advocaat. "De familie weet echter nog niet welk belang te geven aan deze aanhouding, omdat ze enkel via de media op de hoogte is gebracht."

"Wij hopen echter van ganser harte dat de verschillende tussenkomsten niet doen vergeten dat het wel degelijk een politieman is die op Mawda heeft geschoten", vervolgt Stein. "Wij hopen dat het onderzoek naar deze laatste even efficiënt verloopt dan dit naar de mensensmokkelaar. Op dit moment is dat echter niet ons aanvoelen."



"Als de onderzoeksverantwoordelijken de verantwoordelijkheden willen bepalen, betekent dat ook dat ze de keten van commando proberen te begrijpen, of het geheel van beslissingen die werden genomen tijdens de achtervolging, die leidde tot het feit dat een politieman het pertinent oordeelde om te schieten naar een kind", aldus de advocaat.

Regularisering op dood punt

Hij betreurt ook dat de regularisering van de familie van Mawda op een dood punt zit. "De regularisering vordert niet terwijl alle noodzakelijke documenten werden afgeleverd. Het dossier ligt momenteel op de tafel van Theo Francken en Charles Michel. Die laatste heeft verklaard empathie te voelen voor de familie van Mawda. Het wordt dus steeds moeilijker te begrijpen waarom hij dit dossier laat aanslepen, terwijl de ouders van het meisje met veel andere zorgen en ongerustheden kampen."