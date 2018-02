Advocaat Dutroux met de dood bedreigd na ophefmakend boek ADN

19 februari 2018

20u21

Bron: VTM Nieuws 16 Bruno Dayez, de advocaat van Marc Dutroux, krijgt doodsbedreigingen. Zijn boek - waarin hij ervoor pleit om Dutroux vrij te laten - gaat gepaard met een storm van kritiek. En dus ook een storm van verwensingen.

De man krijgt nu politiebescherming. “Ik heb die bescherming gevraagd na berichten op Facebook afgelopen vrijdag”, reageert Bruno Dayez telefonisch aan VTM Nieuws. “Als ik me moet verplaatsen of als ik een publiek optreden doe, dan zal dat onder politiebescherming zijn.”

In het boek ‘Pourquoi libérer Dutroux?’ zegt de raadsman dat het zinloos is iemand voor het leven op te sluiten. Hij herhaalt dat hij de kindermoordenaar ten laatste in 2021 vrij wil krijgen. Dat zijn boek nu tot doodsbedreigingen leidt, begrijpt Dayez niet. “Een boek is een intellectueel werk, dat moet mensen aan het denken zetten”, vertelt hij. “Ze mogen het ermee oneens zijn, maar mijn boek is geen provocatie.”