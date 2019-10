Advocaat: “Dutroux is geen monster. Hij heeft spijt, maar kan die gevoelens niet naar de buitenwereld toe uiten” Sven Van Malderen

18 oktober 2019

00u41

Bron: RTBF 10 “Marc Dutroux is geen monster. Hij heeft spijt, maar kan die gevoelens niet naar de buitenwereld toe uiten.” Advocaat Bruno Dayez maakte vanavond een opvallende passage in het RTBF-programma ‘Jeudi en Prime’. Hij gaf meer duiding bij de poging van zijn cliënt om in 2021 de voorwaardelijke vrijlating aan te vragen.

Dutroux wil dat een team van psychologen een nieuwe inschatting maakt van zijn persoonlijkheid. Op 28 oktober zal beslist worden of die evaluatie er effectief komt. “De test die we willen laten uitvoeren, is in eerste instantie bedoeld om in te schatten of hij nog gevaarlijk is”, aldus Dayez. “Daarnaast willen we ook weten hoe erg het zware gevangenisregime mentaal op hem gewogen heeft. Wordt het met andere woorden niet tijd om hem soepeler te behandelen?”

“In 1996 werd hij gecatalogeerd als psychopaat”, stelt Dayez. “Sommigen denken dat hij dat nu nog altijd is, maar in 23 jaar tijd kan een mens wel degelijk evolueren. Ik ben helaas niet bekwaam om een psychiatrische evaluatie uit te voeren. We wachten het antwoord van de strafuitvoeringsrechtbank af, maar voor een voorwaardelijke vrijlating is het op dit moment nog te vroeg.”

“Mirakel”

Dayez geeft aan dat zijn cliënt -gezien de omstandigheden- in goede doen is. “En dat is op zich al een mirakel. Het strikte gevangenisregime dat hem opgelegd wordt, is normaal bedoeld voor twee maanden. Dutroux leeft nu al meer dan twintig jaar zonder enig contact met zijn celgenoten. Hij blijft geestelijk gezond, maar natuurlijk heeft zoiets een enorme impact.”

In 2004 kreeg Dutroux levenslang voor de moord op Julie Lejeune, Mélissa Russo, An Marchal en Eefje Lambrecks. Met Sabine Dardenne en Laetitia Delhez erbij werden zes meisjes ontvoerd, opgesloten en seksueel misbruikt. “Maar niemand mag een monster genoemd worden”, stelt Dayez. “Sommige daders plegen wrede misdrijven, maar ook in de gevangenis blijven dat mensen.”

“Gedetineerden die een lange straf moeten uitzitten, leven in omstandigheden die hen niet noodzakelijk beter maken. De meesten zitten op elkaar gestapeld, Dutroux moet het stellen met compleet isolement. Die toestanden zijn ontoelaatbaar.”

“Volle verantwoordelijkheid”

“De staat heeft de taak om elke gevangene voor te bereiden op een eventuele vrijlating, maar Dutroux kan natuurlijk niet zomaar opnieuw in de maatschappij geïntegreerd worden”, gaat Dayez verder. “Er zou voor hem een speciale oplossing moeten uitgedokterd worden, kwestie van zijn veiligheid te garanderen en hem te beschermen tegen de volkswoede.”

Of Dutroux spijt heeft van zijn daden? “Ja, maar hij kan die gevoelens niet uiten. Hij mag niet met de buitenwereld communiceren en elke brief wordt nagelezen. Hij neemt wel de volle verantwoordelijkheid voor zijn daden op.”