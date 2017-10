Advocaat Dutroux geeft zichzelf vier jaar om kindermoordenaar vrij te krijgen: "25 jaar in de gevangenis is lang genoeg" FT

Bron: Soir Première 0 EPA Dutroux voor de rechter in 2004. Freddy Horion, de 'Vampier van Muizen' en Marc Dutroux. Ze zijn veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Van Eyken blijft liever in de cel (dat bleek uit de 'Pano'-reportage deze week), Horion en Dutroux hebben wél plannen. "Vier jaar", geeft Dutroux' advocaat Bruno Dayez zichzelf om de kindermoordenaar vrij te krijgen. "25 jaar in de cel is lang genoeg", zei hij in een radio-interview. Hij start een campagne.

18 februari 2013. Dutroux verschijnt voor de Brusselse strafuitvoeringsrechtbank. Wordt de kindermoordenaar al dan niet voorlopig vrijgelaten? Voor die beslissing beschikt de rechtbank onder meer over het verslag van de gevangenis van Nijvel, waar de man van begin 2008 tot en met januari 2011 verbleef. Uit dat verslag blijkt dat Dutroux graag garagist wil worden, koetswerkhersteller of loodgieter. Hij doet het goed in de cel. Maar het verdict is streng: "Non." Zowel de gevangenisdirectie van Nijvel als het parket vinden dat Dutroux thuishoort in de cel. Hij is niet geschikt om vrij rond te lopen.

Sinds dit voorjaar heeft Dutroux een nieuwe advocaat, Bruno Dayez. Bij zijn aanstelling liet hij al weten aan een plan te werken om zijn cliënt vrij te krijgen. En hij legde zichzelf onmiddellijk een deadline op: 2021. "Ik geloof oprecht dat er een kans bestaat dat Dutroux vervroegd vrij kan komen. Na 25 jaar gevangenis, in 2021 dus, zou dat mogelijk worden", klonk het toen.



De meest gehate man van België zit sinds 1996 in de gevangenis voor de ontvoering van Laetitia Delhez en Sabine Dardenne, en de moord op An Marchal, Eefje Lambrecks, Julie Lejeune en Mélissa Russo. In 2004 werd hij tot levenslang veroordeeld, met daarbovenop een beveiligingsperiode van tien jaar. Ooit vrijkomen lijkt dus een onmogelijke opdracht.

Publieke debatten

Maar Dayez laat zich niet uit z'n lood slaan en vat de koe bij de hoorns. Gisteravond, donderdag, herhaalde hij nog eens zijn plan tijdens een debat in het Waalse radioprogramma 'Soir Première'. Daarin vertelt hij onder meer dat hij bereid is naar verschillende scholen - waaronder universiteiten - te trekken "om studenten achter mijn visie te scharen".



"Ik wil een rationeel debat kunnen voeren met het publiek, zonder dat er scheldwoorden over en weer vliegen", voegde hij daar nog aan toe. Kan je iemand die levenslang heeft gekregen tóch nog verdedigen? Dat wordt de hoofdvraag. "Het is een probleem dat dringend op tafel moet komen", zegt hij nog. "Bij uitbreiding telt het ook voor andere verdachten." Zoals zesvoudig moordenaar Freddy Horion bijvoorbeeld, die deze week nog in het VRT-programma 'Pano' vertelde wat hij van justitie vond: "Als je iemand 38 jaar in de gevangenis laat zitten, geef je toe dat het systeem faalt." (lees door onder de foto)

Ik wil een rationeel debat kunnen voeren met het publiek. Kan je een onverdedigbare tóch nog verdedigen? Het is een probleem dat dringend op tafel moet komen Advocaat Bruno Dayez

Screenshot RTBF Radio Bruno Dayez werd dit voorjaar de nieuwe advocaat van Marc Dutroux. Hij vertelde gisteravond tijdens het radioprogramma 'Soir Première' over het plan om zijn cliënt vrij te krijgen.

Dayez vindt zelfs dat 25 jaar in gevangenschap leven al genoeg is. "Het zou de maximumstraf moeten zijn." Het feit dat psychiaters over Dutroux al meermaals gezegd hebben dat hij een gevaar is voor de maatschappij, zegt ook genoeg, vindt de meester. "Wie na 25 jaar nog altijd een gevaar is voor de samenleving, zit niet op z'n plaats in de gevangenis. Misschien moet eraan gedacht worden Dutroux in een gesloten omgeving buiten de gevangenismuren onder te brengen." Dat gebeurde ook met diens vrouw Michelle Martin: zij kreeg in een klooster onderdak.

Wie na 25 jaar nog altijd een gevaar is voor de samenleving, zit niet op z'n plaats in de gevangenis. Misschien kan Dutroux ondergebracht worden in een gesloten omgeving buiten de gevangenismuren Advocaat Bruno Dayez

Psychiatrisch onderzoek

Deze week nog bestelde Dutroux' advocaat een onafhankelijk psychiatrisch onderzoek voor zijn cliënt, om een goed reclasseringsplan te kunnen voorleggen. Dutroux krijgt nu tweemaandelijks bezoek van een psychiater. Die moet uitzoeken of hij geen tekenen van zelfmoordneigingen vertoont. "Het is niet de bedoeling iemand vrij te krijgen die nog gevaarlijk zou zijn. Ik ben niet gek", aldus de advocaat.