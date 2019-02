Advocaat cynisch over complottheorie van verdediging Nemmouche: “Enkel piste van kardinaal Danneels niet nagetrokken” Aanslag Joods Museum ADN

20 februari 2019

10u22

Bron: Belga 1 “De verdediging van Mehdi Nemmouche brengt niet het minste bewijs van haar hypothese, dat haar cliënt in de val is gelokt en het slachtoffer is van een complot.” Dat heeft meester Vincent Bodson, advocaat van de familie Riva, vandaag gepleit op het Brusselse assisenhof. Nemmouche staat er met Nacer Bendrer terecht voor de aanslag op het Joods Museum van België, die het leven kostte aan vier mensen.

De verdediging van Nemmouche heeft van in het begin van het proces geprobeerd een verband te suggereren tussen de aanslag, de Hezbollah en de Iraanse veiligheidsdiensten. De advocaten houden staande dat het niet om een aanslag van IS ging, maar om een gerichte moord op het koppel Riva dat, in de hypothese van de verdediging, voor de Israëlische Mossad werkte.

“Jongleren”

“Niemand in dit onderzoek heeft er enig belang bij om een onschuldige te laten veroordelen”, pleitte meester Bodson vanmorgen. “Desondanks hanteert de verdediging complottheorieën, alsof vijf onderzoeksrechters en tientallen politiemensen en experts in België en Frankrijk een complot hebben gesmeed tegen hun cliënt.”



Al die speurders zijn op het assisenproces komen getuigen en grondig op de rooster gelegd, aldus de advocaat: “Alle elementen wijzen op de schuld van Mehdi Nemmouche en zowel hij als zijn advocaten weten dat. Daarom proberen ze hier twijfel te zaaien en van alles te insinueren. Ze jongleren met de Hezbollah, de Mossad, de Iraniërs, zonder ook maar iets te bewijzen.”

De Riva’s hadden zonnecrème bij, een factuur van een chocoladewinkel, een toeristische kaart van Brussel. De perfecte kit van een geheim agent dus Meester Vincent Bodson

“Valse pistes”

Bodson werd cynisch toen hij verwees naar “alle valse pistes” die de verdediging van Mehdi Nemmouche volgens hem heeft opgeworpen. “Werkelijk alle pistes in dit dossier zijn onderzocht. Behalve misschien die van kardinaal Danneels. Ze zijn allemaal onderzocht en op niets uitgelopen.”

Toeristen

“De aanslag was ook duidelijk geen gerichte moord”, ging de advocaat verder. “De dader had kunnen weglopen toen hij de Riva’s had neergeschoten, maar dat doet hij niet. Hij gaat verder het bureau in en schiet nog twee mensen neer. De schutter heeft zijn slachtoffers ook amper bekeken, hoe kan dat als het een gerichte moordpartij was?”

“De Riva’s hadden zonnecrème bij, een factuur van een chocoladewinkel, een toeristische kaart van Brussel. De perfecte kit van een geheim agent dus”, klonk het verder ironisch. “In de hotelkluis van het vermoorde echtpaar vinden de speurders later nog twee paspoorten en twaalf stukken chocolade. Op de telefoon van de slachtoffers staan ook foto’s van Miriam Riva voor Manneken Pis. Vreemde geheim agenten toch...”

Meester Bodson wees er ook op dat het DNA van Nemmouche gevonden was op de kalasjnikov die bij de aanslag gebruikt was, dat de morfologie-expert van de federale politie Nemmouche herkent op de bewakingsbeelden, dat een rechtstreekse getuige Nemmouche herkent als de schutter, en dat Nemmouche in Syrië was geweest en daar duidelijk andere IS-terroristen had leren kennen, zoals Najim Laachraoui, één van de daders van de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel en Zaventem.

Alle verklaringen die Nemmouche in het dossier heeft afgelegd, hoe beperkt ook, zijn ook onderzocht en zijn vals gebleken, aldus de advocaat.