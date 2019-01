Advocaat beloofde “leugens” van speurders in onderzoek naar aanslag Joods Museum bloot te leggen, maar die laten zich niet uit hun lood slaan HA

29 januari 2019

21u32

Bron: Belga 0 Een hele dag van vragen aan de speurders die het onderzoek voerden naar de aanslag op het Joods Museum, heeft geen belangrijke nieuwe informatie opgeleverd. Sebastien Courtoy, een van de advocaten van hoofdbeschuldigde Mehdi Nemmouche, lanceerde vraag na vraag en was bijwijlen erg scherp voor de speurders, maar dat bracht hen niet van hun stuk.

Dagenlang hebben de onderzoeksrechters en verschillende experten van de Belgische en Franse politiediensten hun onderzoek naar de aanslag uit de doeken mogen doen zonder daarbij onderbroken te worden. Vandaag was het tijd voor vragen. En hoewel die zeer talrijk waren, lijken ze de zaak niet te doen kantelen.



Er waren vooral vragen om bepaalde elementen die eerder aan bod waren gekomen, te herbevestigen. De procureur wilde bijvoorbeeld dat het nog eens ging over het ontbreken van een DNA-spoor op de deur in het museum.

“Leugens van speurders”

De dader raakte de klink van die deur aan, zo was te zien op camerabeelden. Dat er geen DNA van Nemmouche werd gevonden, lijkt in zijn voordeel te pleiten. Maar dan liet de procureur zien dat ook slachtoffer Emanuel Riva de klink op ongeveer dezelfde plaats aanraakte en dat van hen ook geen DNA werd gevonden.



Het was vooral uitkijken naar de vragen van de advocaten van Nemmouche, die beloofd hadden om "leugens" van de speurders bloot te leggen. Er kwamen tientallen vragen.

Zo ontspon zich een geanimeerde discussie tussen de verdediging en de stemexpert die had verklaard dat de stemmen van de man in een opeisingsvideo en die van Nemmouche erg gelijkend waren. Meester Sebastien Courtoy, een van de advocaten van Nemmouche, wees op cijfers uit dat onderzoek die erg laag lijken, maar de expert legde uit ze toch significant waren.

Complottheorie

De complottheorie was nooit ver weg. Zo ging Courtoy diep in op de twee Israëlische slachtoffers, Emanuel en Miriam Riva. Tijdens het proces werd bevestigd dat de vrouw nog voor de Mossad, de Israëlische inlichtingendienst, heeft gewerkt. Courtoy insinueerde eerder al dat het niet om een aanslag maar om een gerichte afrekening ging en leek vandaag via verschillende vragen steun te zoeken voor die piste.

Toen rechtbankvoorzitter Laurence Massart hem op een bepaald moment vroeg waarom hij zijn twijfels nooit had geuit in de loop van het onderzoek of speurders had proberen wraken, reageerde Courtoy laconiek. "Ik kan toch geen 300 agenten wraken? We hebben onmiddellijk begrepen dat een volksjury het enige is wat ons kan redden."

“Goede dag voor verdediging”

Na afloop van de zitting, rond 19.30 uur, was Courtoy optimistisch. "Enkel de perceptie van de juryleden telt. Wat ons betreft was het een goede dag voor de verdediging. We hebben een aantal zaken kunnen aantonen en iedereen heeft kunnen zien dat een aantal heel belangrijke zaken niet zijn onderzocht", zei hij.

Morgen vanaf 10 uur hervat de zitting met de vragen van de advocaten van medebeschuldigde Nacer Bendrer.