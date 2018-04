Advocaat André Gyselbrecht wil in beroep gaan tegen vonnis: "Heb nooit iemand verdedigd die meer zijn best deed" rvl

18 april 2018

17u09

Bron: Belga, VTM NIEUWS 0 De verdediging van André Gyselbrecht (67) zal wellicht beroep aantekenen tegen de veroordeling tot 27 jaar gevangenisstraf. Meester Johan Platteau vindt dat de rechtbank te weinig rekening heeft gehouden met de moeilijke situatie waar de dokter uit Ruiselede zich in bevond.

"Ik vind wel dat je altijd respect moet hebben voor zij die recht spreken. Het vonnis is grondig gemotiveerd en er is duidelijk veel werk ingestoken."

Onmiddellijk na het vonnis sprak meester Platteau al met zijn cliënt. “Ik ben ontgoocheld", zegt Platteau. "Ik had voor mijn cliënt een veel beter resultaat willen bereiken. Ik weet dat hij rust wil en dat hij wil dat het stopt. Hij wil geen proces meer, geen strijd meer. Hij wil rust. Ik ben naar hem gestapt en ik heb gezegd: André, we mogen hier niet stoppen. Ik heb hem geadviseerd om beroep aan te tekenen. Ik heb 83 moordzaken gedaan en heb nog nooit iemand verdedigd die in zijn leven meer zijn best heeft gedaan."

André Gyselbrecht verklaarde dat hij Stijn Saelens uit de weg liet ruimen om zijn dochter en kleinkinderen te beschermen. "Die situatie was verschrikkelijk, hij wilde dat het stopte. Die situatie moest veel meer doorwegen in de strafmaat. Ik ben geschrokken van de strengheid."

De huisarts uit Ruiselede wordt nog steeds gesteund door zijn vrouw en zijn kinderen. "Het was ontroerend om die twee bejaarde mensen na het vonnis elkaar te zien vastpakken. Voor mijn cliënt is het natuurlijk heel zwaar, hij heeft erg lang tussen hoop en vrees geleefd", aldus Platteau.