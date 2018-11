Advocaat (43) veroordeeld voor aanranding minderjarige met wie hij nu dochter en relatie heeft VSH

27 november 2018

11u55

Bron: eigen berichtgeving 7 De correctionele rechtbank in Antwerpen heeft vanochtend een 43-jarige advocaat uit Wilrijk veroordeeld tot twee jaar cel met uitstel. Hij kreeg die straf omdat hij seks had met zijn toen 15-jarige vriendin. De feiten zijn nu drie jaar geleden. De twee zijn nog steeds een koppel en hebben samen een kind.

De advocaat begon een relatie met het meisje toen ze nog maar vijftien was. De twee kenden elkaar omdat ze in dezelfde straat woonden. Wat verderop in de relatie raakte het meisje zwanger. Toen ze zestien was, beviel ze van een meisje. De jeugdrechter legde de jonge moeder, toen de relatie bekend geraakte, een contactverbod op met de advocaat en plaatste haar in een jeugdinstelling. Dat weerhield het koppel er niet van toch samen te blijven.

De advocaat en zijn veel jongere vriendin - ze werd afgelopen zomer achttien - kwamen vanochtend samen naar de rechtbank. De twee vormen nog steeds een koppel. Hun kindje is nu bijna twee jaar. De rechter sprak de advocaat vrij voor verkrachting. Voor aanranding van de eerbaarheid zonder geweld kreeg hij twee jaar cel met uitstel. De rechter weerhield die laatste kwalificatie omdat het meisje minderjarig was toen ze seks met hem had.

De advocaat oefent nog steeds zijn job uit. Omdat zijn straf volledig met uitstel is, hoeft hij niet naar de gevangenis.