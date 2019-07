Adviseur Energieminister Marghem maakt controversiële overstap naar Electrabel IB

12 juli 2019

Ruben Laleman, expert op het kabinet van federaal minister van Energie Marie Christine Marghem (MR), is overgestapt naar Electrabel. Dat schrijven De Tijd en L'Echo vandaag.

Het is een gecontesteerde overstap. Als adviseur regelgeving en publieke zaken moet Laleman voor Electrabel het dossier opvolgen van de miljoenensteun die wordt toegekend voor de bouw van nieuwe gascentrales. Daar kent hij alles van, want op het kabinet hield hij de pen vast voor de wet die de steun voor nieuwe elektriciteitscentrales regelt.

“Problematische overstap”

Marghem is er niet over te spreken dat haar specialist Electrabel adviseert over het steunmechanisme. "Hij was een uitstekende medewerker. Maar uit juridisch oogpunt is het belangrijk dat iedereen op gelijke voet behandeld wordt", aldus de minister in De Tijd. Ik heb Engie laten weten dat dat problematisch is. Wat mij betreft, mag hij niets meer te maken hebben met het dossier."

Bij Engie zien ze het probleem niet. "Het is normaal dat kabinetsexperts na de verkiezingen nieuwe professionele uitdagingen zoeken. Voor ons is het belangrijk competente mensen te hebben", luidt het.