Adviezen van expertengroep vanaf maandag openbaar Waakhond torpedeert argumenten voor geheimhouding expertenadvies

05 juni 2020

13u35

Bron: Belga, De Standaard 2 De commissie die zich buigt over de openbaarheid van bestuur, maakt brandhout van het verweer van de overheid om adviezen van expertengroepen in de exitstrategie niet te publiceren. Dat schrijft Knack. Daarom zullen ze vanaf maandag openbaar gemaakt worden. Dat bevestigde de woordvoerder van premier Sophie Wilmès aan De Standaard.

De commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten houdt zich bezig met de toepassing van de wet op de openbaarheid van bestuur. De overheidswaakhond sluit niet uit dat uitzonderingen op de wet kunnen worden ingeroepen voor de expertenadviezen, maar zegt wel dat de huidige argumentering tekortschiet.



Zo blokkeerde de administratie van premier Sophie Wilmès (MR) de vraag naar transparantie van de GEES-adviezen en -verslagen op basis van de status van die expertengroep. Volgens de regering kan de GEES "niet worden beschouwd als een administratieve overheid" waarop de wet op de openbaarheid van bestuur van toepassing is. Maar dat argument houdt geen steek, aldus de commissie. “Het is irrelevant waar de informatie vandaan komt, het is voldoende dat een administratieve overheid erover beschikt.”

Onduidelijkheid en “misvatting”

Een ander verweer van de premier is dat het vrijgeven van de documenten "tot misvatting aanleiding kan geven". De bevolking zou worden "overspoeld" met informatie, waardoor de situatie onbegrijpelijk zou worden. Maar, zo riposteert de commissie, "in tijden van een zware gezondheidscrisis waarbij de fundamentele vrijheden worden ingeperkt, is er een zwaar maatschappelijk belang gediend met de openbaarmaking van die adviezen".

Volgens de woordvoerder van Wilmès besliste ze vorige week al om de rapporten te delen. “Intussen is er aan de experts gevraagd om de rapporten te valideren, zodat we weten dat het de juiste versies zijn”, zegt Elke Pattyn, woordvoerder van Wilmès. Vanaf maandag worden ze openbaar gemaakt opdat iedereen ze kan inkijken.