Adviesraad wil leeftijdsgrens voor rookverbod in wagen optrekken naar 18 jaar

Bron: Belga 1 Dat de Vlaams regering roken in de wagen in het bijzijn van kinderen wil verbieden, is een goede zaak. Maar omdat de regeling alle minderjarigen moet beschermen, zou de regering de voorziene leeftijdsgrens voor die kinderen moeten optrekken van 16 jaar naar 18 jaar. Dat zegt de Strategische Adviesraad voor het Welzijns-, Gezondheids-, en Gezinsbeleid (SAR WGG) in een advies aan Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V).

Wie in zijn wagen rookt in het bijzijn van kinderen, riskeert binnenkort in Vlaanderen een boete tot 1.000 euro. Het verbod geldt voor roken in de wagen in het bijzijn van kinderen tot 16 jaar.

Volgens de SAR WGG, de raad die de Vlaamse regering adviseert op het vlak van welzijn en gezondheid, is het geplande rookverbod zeker een goede zaak. "Aangezien roken in de auto zeer hoge concentraties van schadelijke chemische stoffen veroorzaakt, vindt de raad het rookverbod in voertuigen in het bijzijn van minderjarigen een logische uitbreiding van het huidige beleid, dat roken verbiedt op openbare plaatsen, de werkplek en in horecazaken".

Maar de raad heeft wel vragen bij de leeftijdsgrens van 16 jaar. Het is voor de raad niet helemaal duidelijk waarom de lat op 16 jaar gelegd wordt. "Hoewel de negatieve effecten op de gezondheid en de ontwikkeling het grootst zijn bij kinderen tot 16 jaar, blijft er ook na die leeftijd een belangrijke negatieve impact bestaan", stelt de raad. Daar vraagt de adviesraad ook aan de regering om de leeftijdsgrens op 18 jaar te brengen. "Immers, de gezondheid van alle minderjarigen verdient bescherming tegen de schadelijke gevolgen van passief roken".