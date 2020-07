Advies evaluatiecel openbaar gemaakt: "Niet-essentiële verplaatsingen beperken in gemeenten met veel besmettingen", 750 besmettingen per dag bij “ongewijzigd beleid” TT

28 juli 2020

13u04

Bron: Belga, eigen berichtgeving 2 Lokale besturen van gemeenten met 100 of meer nieuwe coronabesmettingen per 100.000 inwoners per week, zouden bewoners maximaal moeten sensibiliseren om hun niet-essentiële verplaatsingen binnen België zoveel mogelijk te beperken. Dat staat in het advies van de federale expertengroep Celeval, op basis waarvan de Nationale Veiligheidsraad gisteren nieuwe coronamaatregelen trof. Celeval raadde ook aan om fitnesscentra in het hele land te sluiten. Volgens de experten zou bij ongewijzigd beleid het aantal nieuwe infecties tegen 7 augustus oplopen tot 750 per dag.

De coronacijfers gaan nu al weken de verkeerde kant uit, en dus moest de Nationale Veiligheidsraad gisteren voor de tweede keer in een week tijd ingrijpen. Op basis van een advies van de federale expertengroep Celeval van afgelopen weekend werd onder meer beslist om de sociale bubbel drastisch te verkleinen en terug te grijpen naar striktere regels voor wie gaat winkelen. De mondmaskerverplichting was vorige week al fors uitgebreid.

De getroffen maatregelen zijn allemaal terug te vinden in het Celeval-advies, dat online is geplaatst (zie onderaan dit artikel). Premier Sophie Wilmès (MR) maakte zich tijdens de persconferentie sterk dat de experten dit keer "tot op de letter zijn gevolgd", om zoveel mogelijk te verzekeren dat de regels strikt genoeg zijn om een tweede volledige lockdown te vermijden.

Bubbeladvies

Volgens Celeval laten “de epidemiologische modellen zien dat in het geval van een ongewijzigd beleid we op 7 augustus 750 nieuwe gevallen per dag zullen hebben”. Momenteel ligt het gemiddelde op 311. Daarom raadden de experts “ter voorkoming van een lockdown” effectief aan de bubbel te verkleinen naar vijf vaste contacten de komende vier weken.

“Celeval stelt voor om de sociale bubbel terug te brengen tot het huishouden dat onder hetzelfde dak woont (inclusief vaste relaties)”, klinkt het. “Dit huishouden (inclusief kinderen >12 jaar) mag nauwe contacten (i.e. zonder fysieke afstandsmaatregelen) onderhouden met maximaal 5 andere mensen (voor het hele gezin). Deze 5 extra mensen moeten gedurende de volgende 4 weken dezelfde blijven.”

Niet-essentiële verplaatsingen zoveel mogelijk beperken

In de tekst staan ook aanbevelingen voor de steden en gemeenten. Daar raadt Celeval de lokale besturen van zwaar getroffen plaatsen aan om de bevolking "maximaal te sensibiliseren" om niet-essentiële verplaatsingen binnen België zoveel mogelijk te beperken. Concreet gaat het dan om gemeenten die per week 100 of meer nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners tellen, als die besmettingen niet terug te voeren zijn tot een beperkt aantal welomschreven clusters. Momenteel zitten vier gemeenten boven die drempel: Antwerpen en de randgemeenten Ranst, Lint en Borsbeek.

Dat advies is dus niet op die manier gevolgd. Een verbod op niet-essentiële verplaatsingen voor de inwoners van de provincie is er niet, al riep gouverneur Cathy Berx de inwoners wel op om nu niet in andere regio’s de bloemetjes buiten te gaan zetten. Aan iedereen die niet in Antwerpen moet zijn, vroeg ze om niet meer naar de regio te komen als dat niet absoluut noodzakelijk is.

Maar een echte lokale lockdown voor bepaalde wijken of gemeenten is er niet, en Antwerpenaren mogen bijvoorbeeld ook nog altijd naar het buitenland reizen, volgens dezelfde regels als de inwoners van andere provincies.

In gemeenten met een week-incidentie van 100 of meer besmettingen per 100.000 inwoners beveelt Celeval aan de organisatie van het evenement ongeacht het aantal deelnemers af te gelasten Advies Celeval

“Verbied evenementen in zwaar getroffen gemeenten”

De provincie Antwerpen nam gisterenavond laat wel bijkomende eigen strenge maatregelen na een hele middag van crisisoverleg. Het gaat onder meer om een avondklok, verplicht telewerk en een mondmaskerplicht op het volledige publieke domein in heel de provincie. Over de avondklok en een algemene mondmaskerplicht zegt het Celeval-advies echter niets.

In de zwaarst getroffen Antwerpse gemeenten zijn bovendien nog strengere maatregelen genomen, zoals het afschaffen van alle evenementen. Nochtans luidde ook hier het advies van Celeval dat dat enkel nodig was in gemeenten met meer dan 100 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners, en niet in de overige.

“Sluit alle fitnesscentra”

Celeval raadde trouwens ook aan om fitnesscentra in het hele land te sluiten en zaalsporten die nauw contact vereisen terug stop te zetten. Voorlopig moeten enkel de fitnesscentra in de zwaarst getroffen gebieden van de provincie Antwerpen de deuren sluiten, al moeten ze in het hele land vanaf woensdag wel contactinformatie vragen aan klanten. Dat advies van Celeval is wel gevolgd. In de hele provincie Antwerpen zijn contactsporten ook verboden.

Mondmaskerzones

Celeval beval daarnaast aan om “mondmaskerzones af te bakenen met duidelijke borden of pictogrammen met inbegrip van een aanduiding van de uren wanneer deze maatregel van kracht is, m.a.w. de uren van de drukke momenten of waarin een hoog risico is op transmissie, liefst op een uniforme manier aangeduid”.

Ook dat gebeurde niet, voorlopig beslist buiten de provincie Antwerpen elke gemeente nog apart of, waar en wanneer er mondmaskers op het grondgebied gedragen moeten worden.

Celeval is er zich van bewust dat dit zeer grote restricties zal inhouden op horecabezoek. Dit is de bedoeling

Winkels

Wel gevolgd is het advies om “met onmiddellijk ingang, inclusief de soldenperiode, het solitair winkelen (1 persoon, eventueel vergezeld van minderjarigen of hulpbehoevenden) in te stellen en de tijdslimiet van 30 minuten weer in te voeren”. De beslissing de bubbel te verkleinen zal volgens Celeval “zeer grote restricties inhouden op horecabezoek”, maar, zo klinkt het, “dat is de bedoeling”.



