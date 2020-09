Adrien (16), Andréa (19) en Dylan (27) sterven in ongeval, bestuurder (25) reed onder invloed en te snel mvdb Bron: Sudpresse - Belga

11 september 2020

11u55 60 HENEGOUWEN Drie jongeren zijn woensdagavond om het leven gekomen bij een aanrijding in Hyon, een deelgemeente van Mons (Bergen). De broer van een van hen zat aan het stuur. Hij liep een gebroken been op. De twintiger reed te snel en was onder invloed.

De auto met vijf inzittenden botste iets voor 23.00 uur bij een inhaalmanoeuvre aan een kruispunt op de Chaussée de Maubeuge op een tegenligger. Adrien (16), Andréa (19) en Dylan (27 overleefden de klap niet. Luca (25), de vierde inzittende, verkeert nog steeds in levensgevaar.

De vriend (25) die de auto bestuurde, raakte gewond. Deze Maxime is volgens informatie van Sudpresse de oudere broer van de omgekomen Andréa. Volgens een getuige reed hij veel te snel. Het Bergense parket bevestigde dat de bestuurder onder invloed van alcohol was en zonder geldig rijbewijs reed. Het voertuig bleek niet verzekerd of technisch gekeurd.

Van zodra zijn medische toestand dat toelaat, zal Maxime worden verhoord. Hij liep een gebroken been op en onderging gisteren een operatie. Het parket geeft aan dat hij van zijn vrijheid zal worden beroofd. De man is gekend voor enkele geweldsdelicten en liep in het verleden verschillende veroordelingen in de verkeersrechtbank op. Nog volgens Sudpresse is de auto van de vriendin van Maxime. In het andere voertuig raakte zover bekend niemand gewond. Slachtoffer Dylan (27) laat twee jonge kinderen na.

Op sociale media laten vrienden en familie volop rouwberichten achter.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.