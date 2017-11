Adrianus Marijnissen (73) vermist in Antwerpen ADN

17u15

Bron: Federale Politie 1 Federale Politie - Op donderdag 2 november 2017 werd de 73-jarige Adrianus Marijnissen voor het laatst gezien aan het Sint-Jansplein in Antwerpen. Sindsdien is hij spoorloos.

Adrianus Marijnissen is 1m70 lang en normaal gebouwd. Hij heeft blauwgrijze ogen en kortgeschoren grijs haar. Hij heeft een rode vlek onder zijn rechteroog en draagt een bril. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een jeans en een groene trui met witte bloemenprint met het opschrift “NON GRADA”.

Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300. U kan ook reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu.